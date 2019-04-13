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22:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеистки сборной России пропустили 8 шайб от американок в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею с крупным счетом проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 0:8 (0:1, 0:5, 0:2). На групповом этапе россиянки уступили американкам — 0:10.

Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Канады, а сборная США поспорит за золото чемпионата мира с командой Финляндии.

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