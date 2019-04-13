Хоккеистки сборной России пропустили 8 шайб от американок в полуфинале ЧМ
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею с крупным счетом проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею с крупным счетом проиграла команде США в полуфинале чемпионата мира, который проходит в финском Эспоо.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 0:8 (0:1, 0:5, 0:2). На групповом этапе россиянки уступили американкам — 0:10.
Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Канады, а сборная США поспорит за золото чемпионата мира с командой Финляндии.