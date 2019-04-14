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18:36 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная России по хоккею уступила канадкам в матче за бронзовые медали ЧМ

ТАСС, 14 апреля. Женская сборная России по хоккею со счетом 0:7 уступила команде Канады в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Турнир проходит в финском Эспоо.

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Шайбы забросили Натали Спунер (7-я минута), Жаим Бурбонне (16), Ребекка Джонстон (30), Лорен Габел (44, 56), Джеми Ли Рэттрей (49) и Эрин Эмброуз (55).

В стартовом матче на турнире российская сборная победила швейцарок (2:1), во второй встрече проиграла финской команде (0:4), в третьей игре — канадкам (1:5), а в заключительном матче группового этапа уступила американкам (0:10). В четвертьфинале россиянки обыграли команду Швейцарии (3:0), а в полуфинале турнира сборная России уступила команде США (0:8).

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Сборная России в третий раз проиграла в матче за бронзовые медали чемпионата мира, лучшим результатом россиянок является третье место, которое российская команда занимала трижды (2001, 2013, 2016). Канадки впервые стали бронзовыми призерами, сборная Канады 10 раз выигрывала турнир и восемь раз становилась обладателем серебряных наград.

Финал мирового первенства пройдет позднее в воскресенье, в нем сыграют сборные США и Финляндии. Чемпионаты мира среди женских команд проводятся с 1990 года. Чаще всего побеждали в соревнованиях канадские спортсменки (10), на счету американок восемь чемпионств. В этом году впервые в истории женских чемпионатов мира в финале не встретятся сборные США и Канады.

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