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18:07 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Андрей Сидоренко: С Лингле разговаривали еще перед началом кэмпа, но он сказал, что учится на менеджера

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ-2019, сообщает пресс-служба ФХБ.

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О кэмпе

Количественный состав кэмпа увеличился до трех десятков человек, тренируемся в две группы. Доволен тем, какая самоотдача присутствует у хоккеистов. Все работают с желанием, что радует. Мы стараемся ребятам помочь. Они приезжают в разном психологическом и физическом состоянии, ведь у кого-то только закончился плей-офф. Стараемся это выправить, довести всех до оптимальной формы.

О Бэйлене

О его состоянии говорить пока рановато, Ник провел только одну тренировку. Но сразу видно, что хоккеист имеет определенный уровень мастерства, работает с желанием. Даже сейчас можно сказать, что он усилит команду, которая с Бэйленом смотрится по-другому. Прекрасно понимаем, что Ник долго не катался, но это можно наверстать. Физическая форма у него хорошая.

О вратаре Степанове

Это необходимость, выбора не было. Думали, что Михаил Карнаухов все-таки сможет сыграть на чемпионате, надеялись до последнего, но все-таки колену потребовалось хирургическое вмешательство.

С вратарями сложилась сложная ситуация, поэтому взяли посмотреть парня. Он хорошо себя проявил. Разговариваем с Димой Мильчаковым, ждем, когда он освободится. Но может сложиться по-разному. Шанс сейчас есть у всех вратарей, которые в кэмпе. Виталий Коваль усиленно с ними работает. Накануне отъезда определимся с тренерским штабом, кого возьмем в Казахстан.

О комплектовании команды

С Лингле разговаривали еще перед началом кэмпа, но он сказал, что учится на менеджера. В Польше парни только закончили, провели сложнейший плей-офф. Смотрел их матчи, следил. Но решили сделать упор на тех хоккеистов, которые сейчас в Беларуси. Пригласим еще пару человек из «Шахтера» и Молодечно.

Сейчас в кэмпе, в основном, молодые перспективные ребята. Хотим посмотреть их, в том числе, на будущее. Даже если не выйдет закрепиться, приглашение может дать им толчок к росту. И для конкуренции такое количество кандидатов — хорошо.

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