Андрей Сидоренко: С Лингле разговаривали еще перед началом кэмпа, но он сказал, что учится на менеджера
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ-2019, сообщает
Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ-2019, сообщает
Количественный состав кэмпа увеличился до трех десятков человек, тренируемся в две группы. Доволен тем, какая самоотдача присутствует у хоккеистов. Все работают с желанием, что радует. Мы стараемся ребятам помочь. Они приезжают в разном психологическом и физическом состоянии, ведь у
О его состоянии говорить пока рановато, Ник провел только одну тренировку. Но сразу видно, что хоккеист имеет определенный уровень мастерства, работает с желанием. Даже сейчас можно сказать, что он усилит команду, которая с Бэйленом смотрится
Это необходимость, выбора не было. Думали, что Михаил Карнаухов
С вратарями сложилась сложная ситуация, поэтому взяли посмотреть парня. Он хорошо себя проявил. Разговариваем с Димой Мильчаковым, ждем, когда он освободится. Но может сложиться
С Лингле разговаривали еще перед началом кэмпа, но он сказал, что учится на менеджера. В Польше парни только закончили, провели сложнейший
Сейчас в кэмпе, в основном, молодые перспективные ребята. Хотим посмотреть их, в том числе, на будущее. Даже если не выйдет закрепиться, приглашение может дать им толчок к росту. И для конкуренции такое количество кандидатов — хорошо.