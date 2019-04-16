Скабелка о подготовке к чемпионату мира: Надеюсь, «Сарыарка» не будет чинить препятствия сборной

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что уже через неделю все игроки, прибывшие из разных клубов и даже турниров, будут в одинаковой готовности.

— Андрей Владимирович, расскажите, в каком формате проходят тренировки?

— Ну, первые две недели был больше акцент на функциональную подготовку. Потому что дали ребятам отдохнуть. И первые две недели работали ребята, которые отдыхали кто семь дней, кто 12. Сейчас уже, в основном, вся команда собрана. На исключением Леонида Метальникова, которого мы ждем в ближайшее время. Я надеюсь, никто не будет никаких препятствий чинить. Все понятно — клубные интересы. Но, я думаю, что интересы сборной превыше всего. Сейчас уже больше начинаем работать над тактическими моментами.

— Когда будет определен окончательный состав сборной на чемпионат мира?

— После двух контрольных матчей.

— Достаточно ли двух матчей для подготовки, тем более, с соперниками, с которыми предстоит играть на чемпионате мира?

— Ну, вы знаете, мы уже сыграли практически каждый по 70 матчей. Поэтому, я думаю, что этого будет достаточно.

— Оцените состояние Мартена Сен-Пьера.

— Он старается, набирает кондиции. Я думаю, еще две недели и он будет в порядке.

— Расскажите о молодых ребятах.

— Это молодые, талантливые ребята, поэтому они и в сборной. Но, конечно, им немного тяжело. Чуть другие скорости и другие нагрузки. Но они справляются. Думаю, все нормально.

— Не страшно привлекать молодых ребят, учитывая, что на кону выход в ТОП-дивизион?

— Что значит молодые или старые? Здесь же нет возраста. Это не молодежная команда, это первая команда. Зависит все, на сколько игрок готов играть или не готов.

— Как оцените уровень игроков из чемпионата Казахстана? Многие из «Барыса» тоже играли в финале. Насколько заметно, что они находятся в тонусе?

— Еще раз говорю, эта неделя даст нам возможность всех к одному знаменателю подвести.

— Готовятся к дебюту в составе сборной Шевченко, Диц, Маклюков. Для них это первый опыт чемпионата мира. Говорили с ними как-то дополнительно? Все-таки регулярный чемпионат и сборная — это разные вещи.

— Я думаю, все ребята просто ждут начала чемпионата. Они все с удовольствием приехали и ждут начала чемпионата.

— В баклашки, помимо воды, кумыс будете добавлять?

— Ну, а как же? Это же наш энергетик. (смеется).