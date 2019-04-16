«Я мог закончить с хоккеем». Жайлауов — о здоровье, возвращении в «Барыс» и шансах Казахстана на чемпионате мира

В интервью корреспонденту Vesti.kz форвард рассказал, почему едва не остался без хоккея, планирует ли вернуться в «Барыс» и высказался о конкурентах Казахстана на мировом первенстве.

— Как прошли две недели тренировок в сборной? Насколько сложно было втягиваться после сезона в системе «Торпедо»?

— Конечно, подготовка совсем другая по сравнению с казахстанской лигой, в «Алтай-Торпедо», в «Торпедо». Здесь тренировочный процесс ближе к игровому. Хорошая работа, плодотворная. Две недели отработали. Сейчас ребята, кто в финале чемпионата Казахстана играл, присоединились. Практически полная обойма. Пять пятерок, которые в команде, они, наверное, и выступят на домашнем чемпионате мира. По составу еще не ясно. Я думаю, после товарищеских игр объявят.

— Когда состав только объявили, вашей фамилии там не было, она появилась позже. Скабелка даже пошутил, что Талгат Жайлауов сам проявил инициативу, чтобы приехать в сборную. Как на самом деле это было?

— Долгий перерыв был, когда «Барыс» вылетел, команда отдыхала и еще не было списков. И буквально за два-три дня объявили список в СМИ, я себя в нем не увидел и, конечно, разочаровался. Практически ушел в отпуск. Подумал, что не судьба, наверное, выступить на домашнем чемпионате. Потом позвонило руководство, сказало: «Приди, потренируйся». Пришел и тренируюсь уже третью неделю. Обидно будет, конечно, потренироваться и в состав не попасть. Потому что в том году точно так же. Я тогда по здоровью ушел. Тоже отработал добросовестно, но не смог помочь команде.

— Перед прошлым сезоном Скабелка сказал, что хотел бы вас видеть в команде, но уход был вашей инициативой.

— Наверное, так и есть. Это моя инициатива была уйти из команды. Потому что правда, у меня со здоровьем проблемы были. Сейчас я сезон провел, подлечился и, как видите, тренируюсь.

— Раз таких проблем уже со здоровьем нет, в следующем сезоне можете побороться за место в «Барысе»?

— Сейчас пока не буду загадывать. Сейчас надо чемпионат мира отыграть, и там уже видно будет. Конечно, хочется остаться. Потому что у меня здесь семья, дети тренируются, учатся. И весь сезон без семьи в каком-то другом городе или стране — тяжеловато.

— Семья — это дополнительная мотивация?

— Ну, это от меня мало зависит. Если честно, я предлагал остаться здесь. Просто руководство не решилось меня оставить в том же «Номаде» пока со здоровьем в начале сезона были проблемы. В основном, я сам выкарабкался из этой ситуации, сам документы сделал, и вот я отыграл весь сезон. Чему я рад очень. Всю карьеру, если со здоровьем нормально было, я играл, как мог, выкладывался, помогал. Но есть моменты, когда надо задуматься о здоровье. И сейчас этот момент настал.

— Эдакий переломный момент?

— Да. Или ты жертвуешь собой в ущерб здоровью. Сезон прошел, а ты все болеешь, терпишь. А есть момент, когда можно подлечиться, отойти на второй план. У меня вот такая ситуация. В этот момент, конечно, только семья помогла остаться в хоккее. Потому что после Кубка Президента, когда предсезонный турнир был, я мог закончить с хоккеем. Честно вам скажу.

— Сейчас этот момент пройдет?

— Не знаю. Никто не знает, что завтра будет. Живем, можно сказать, одним днем.

— Если вернуться к чемпионату мира, кто основной конкурент для Казахстана?

— Все команды одного уровня. Беларусь столько лет в элите отыграла, у нее, наверное, опыта побольше. Все с амбициями приедут, все захотят выйти, как и та же Великобритания. Думаю, шансы у всех равные.