Два игрока «Барыса» и еще девять хоккеистов не прошли в сборную Казахстана на домашний ЧМ

Источник: Vesti.kz

В первоначальным списке было 38 игроков — четыре вратаря, 14 защитников и 20 нападающих. Перед опубликования расширенного списка «выбыли» Кевин Даллмэн и Найджел Доус, которые по разным причинам не приехали на сбор.

В открытой тренировке не приняли участие вратари Никита Бояркин из «Сарыарки» и Валерий Севидов из «Алматы». Первый продолжает борьбу в плей-офф ВХЛ, а второго заменил Артем Микушин из «Бейбарыса».

В защитную линию в сборной должен подъехать Леонид Метальников из «Сарыарки». Досрочно отбор закончился для Александра Липина и Данияра Самата (оба — «Барыс»), Дмитрия Степанова («Бейбарыс») и Артемия Лакизы («Номад»). С первого дня с командой Илья Антоновский из «Торпедо», которого не было в предварительной заявке.

В линии атаки отсутствовали Александр Борисевич («Сарыарка»), Нурсултан Бельгибаев («Алтай-Торпедо»), Максим Волков («Иртыш»), Иван Кучин («Бейбарыс») и Ярослав Евдокимов («Номад»). Вместе со сборной к ЧМ-2019 готовится Талгат Жайлауов из «Торпедо».

Таким образом, в составе осталось 30 человек (27 полевых и три вратаря). По словам Скабелки, он ждет только Метальникова из «Сарыарки». Окончательная заявка на ЧМ-2019 будет сформирована после контрольных матчей с командой Беларуси.