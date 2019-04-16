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19:12 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Андрей Сидоренко: Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в интервью пресс-службе ФХБ рассказал о ростере команды.

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— Да, сезон у него не самый лучший получился, но дадим шанс, посмотрим. Тем более, сам Егор горит желанием сыграть за сборную.

Плэтта ждем, его форма уже готова. Джефф делал операцию на пальце. Говорил, что восстановился после травмы, готов присоединиться к сборной. Готовец приболел, засопливел. Знахаренко после завершения чемпионата Беларуси обследуется. Есть проблемы с коленом, с плечом. Отправили на МРТ, ждем результата.

У Воробья также травма колена, в данный момент Павел проходит курс лечения. Жаль, конечно, что многие хоккеисты не приехали по объективным причинам, хоть и очень хотели. К сожалению, вмешались различные, довольно серьезные повреждения. Ждали и динамовцев, и Вову Денисова, и Павла Воробья. С ними команда была бы помощнее.

После этой недели определимся с ростером, отцепим некоторых хоккеистов. Нужно создать спецбригады для игры в неравных составах — этим планируем заняться на следующей неделе. Сейчас отрабатываем элементы при организации обороны, в средней зоне. В то же время, уделяем внимание кондициям игроков. Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть, — сказал Сидоренко.

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