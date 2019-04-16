Андрей Сидоренко: Не все хоккеисты достигли того уровня, который нам хотелось бы видеть

— Да, сезон у него не самый лучший получился, но дадим шанс, посмотрим. Тем более, сам Егор горит желанием сыграть за сборную.

Плэтта ждем, его форма уже готова. Джефф делал операцию на пальце. Говорил, что восстановился после травмы, готов присоединиться к сборной. Готовец приболел, засопливел. Знахаренко после завершения чемпионата Беларуси обследуется. Есть проблемы с коленом, с плечом. Отправили на МРТ, ждем результата.

У Воробья также травма колена, в данный момент Павел проходит курс лечения. Жаль, конечно, что многие хоккеисты не приехали по объективным причинам, хоть и очень хотели. К сожалению, вмешались различные, довольно серьезные повреждения. Ждали и динамовцев, и Вову Денисова, и Павла Воробья. С ними команда была бы помощнее.