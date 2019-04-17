Кучеров, Малкин и Василевский вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Источник: AP 2019

Также в национальную команду вызваны голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев.

«Тампа Бэй Лайтнинг», за которую выступают Кучеров, Василевский и Сергачев, в первом раунде Кубка Стэнли проиграла «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 0−4 в серии. «Питтсбург Пингвинз» с Малкиным в составе с таким же счетом в серии уступил в первом раунде плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

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В нынешнем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 128 очков (41+87) в 82 матчах. Он установил бомбардирский рекорд для российских хоккеистов в НХЛ. В плей-офф Кучеров отметился двумя передачами в трех играх. На счету Малкина в «регулярке» 72 очка (21+51) в 68 встречах и 3 балла (1+2) в 4 матчах плей-офф, Сергачева — 32 балла (6+26) в «регулярке» и 2 очка (1+1) в Кубке Стэнли. Василевский стал лидером регулярного чемпионата по числу побед — 39.