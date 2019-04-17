Без лучшего снайпера. Кто заменит Старченко и Доуса в сборной Казахстана на домашнем ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Экс-форвард «Барыса» Доус отказался от участия в турнире, а лучший снайпер в истории сборной Старченко получил травму и выбыл из строя до старта следующего сезона в КХЛ. В последних четырех розыгрышах ЧМ для Казахстана именно они становились лучшими бомбардирами сборной. Кто их заменит?

Обо всем — по порядку. В текущем предварительном списке отечественной команды осталось 30 игроков. Если с вратарями все ясно, то с полевыми игроками все сложнее. В обороне, например, только пара Даррена Дица с Валерием Ореховым не вызывает вопросов.

Что касается других сочетаний обороны, то на открытой тренировке они выглядели так:

Максим Семенов («Барыс») — Кирилл Полохов («Барыс»);

Алексей Маклюков («Барыс») — Мадияр Ибрайбеков («Барыс»);

Илья Антоновский («Торпедо») — Иван Степаненко («Бейбарыс»);

Никита Клещенко («Номад») — Егор Шалапов («Барыс»).

Должен приехать из «Сарыарки» Леонид Метальников — опытный защитник вполне может подвинуть кого-нибудь из конкурентов. В любом случае из 11 защитников в итоговую заявку попадут только семь-восемь. Дебютантами на ЧМ в первой команде могут стать Диц, Маклюков, Антоновский, Степаненко, Клещенко и Шалапов.

Ведущим звеном в сборной должны стать трое — к Брэндону Боченски тренерский штаб добавил Мартена Сен-Пьера и Никиту Михайлиса. 35-летний Сен-Пьер будет нести ответственность за выигрыш шайбы во время вбрасываний и отрабатывать в обороне, а 23-летний Михайлис — за голы и передачи. Боченски будет помогать и тому, и другому.

Предварительные сочетания троек нападения:

Максим Худяков («Алтай-Торпедо») — Дмитрий Гурков (или Дмитрий Гренц, оба — «Барыс») — Егор Петухов («Барыс»);.

Антон Некряч («Бейбарыс») — Дастин Бойд («Барыс») — Дмитрий Шевченко («Барыс»);.

Алихан Асетов («Барыс») — Аркадий Шестаков («Торпедо») — Евгений Рымарев («Торпедо»);.

Талгат Жайлауов («Алтай-Торпедо») — Антон Сагадеев («Барыс») — Павел Акользин («Барыс»).

В каждом сочетании в атаке есть игрок, кто будет отвечать за силовое воздействие (или, точнее, силовые приемы). Есть и снайпер с распасовщиком — полный комплект. Кто станет лидером в этой команде?

24-летний Некряч получил в напарники опытного Бойда — нападающий был пару лет в «Номаде», а в прошлом сезоне стал одним из лучших в «Бейбарысе». Если форвард из чемпионата Казахстана проявит себя, то может вернуться уже в «Барыс».

Интересной выглядит связка Шестакова с Рымаревым из «Торпедо». При определенном стечении обстоятельств этот дуэт может составить конкуренцию первому звену. Как умеет забивать Рымарев, в «Барысе» знают — на его счету более десятка голов в столичном клубе.

Таким образом, на роль главной звезды круг претендентов следующий — Боченски, Михайлис, Некряч и Рымарев. Конечно, в эту борьбу может вмешаться кто-то еще, но явных соперников не видно.

Домашний ЧМ в первом дивизионе группы А пройдет с 29 апреля на «Барыс Арене». Казахстанские хоккеисты в стартовом матче сыграют со сборной Словении. Другими претендентами на два места в элите станут хоккеисты из Беларуси, Литвы, Южной Кореи и Венгрии.