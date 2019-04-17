«Своего слова я еще не сказал». Вратарь Кудрявцев — о сборной, «Барысе» и конкуренции с Карлссоном

24-летний голкипер пришел в столичную команду перед сезоном 2017/18, сразу после первенства мира, но основным не стал. В прошедшей «регулярке» КХЛ Кудрявцев сыграл всего четыре матча, а в сборной Казахстана на ЧМ-2019 должен стать конкурентом Хенрика Карлссона.

— Настроение отличное. Готовимся. Сейчас идет кропотливая работа. Готовимся к чемпионату мира. Остается две недели до старта — нужно набирать кондиции, — рассказал Кудрявцев.

— В сезоне довелось сыграть за несколько команд. На следующий сезон цель остаться в «Барысе»?

— Да, конечно, хочется играть как можно на более высоком уровне. А «Барыс» — это главная команда Казахстана. Поэтому хочется представлять их и играть на хорошем уровне.

— А чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы остаться в «Барысе»?

— Я даже не знаю, с чем это связано. Старался и работал, но где-то и что-то не получилось. Хочется верить, что своего слова я еще не сказал в этом сезоне.

— Если так, то может Хенрик Карлссон будет бороться за место в составе?

— Может быть (улыбается).