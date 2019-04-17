«Своего слова я еще не сказал». Вратарь Кудрявцев — о сборной, «Барысе» и конкуренции с Карлссоном
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Сергей Кудрявцев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своей форме перед чемпионатом мира в
Вратарь сборной Казахстана по хоккею Сергей Кудрявцев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своей форме перед чемпионатом мира в
24-летний голкипер пришел в столичную команду перед сезоном 2017/18, сразу после первенства мира, но основным не стал. В прошедшей «регулярке» КХЛ Кудрявцев сыграл всего четыре матча, а в сборной Казахстана на ЧМ-2019 должен стать конкурентом Хенрика Карлссона.
— Настроение отличное. Готовимся. Сейчас идет кропотливая работа. Готовимся к чемпионату мира. Остается две недели до старта — нужно набирать кондиции, — рассказал Кудрявцев.
— В сезоне довелось сыграть за несколько команд. На следующий сезон цель остаться в «Барысе»?
— Да, конечно, хочется играть как можно на более высоком уровне. А «Барыс» — это главная команда Казахстана. Поэтому хочется представлять их и играть на хорошем уровне.
— А чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы остаться в «Барысе»?
— Я даже не знаю, с чем это связано. Старался и работал, но
— Если так, то может Хенрик Карлссон будет бороться за место в составе?
— Может быть (улыбается).
Добавим, что всего в расширенный список сборной Казахстана по хоккею входят 30 игроков — тренерский штаб произвел первые коррективы в составе. Мировой чемпионат в первом дивизионе группы А стартует 29 апреля. Казахстан в стартовый день сыграет со Словенией.