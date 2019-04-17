Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
18.04
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Все события
Фоторепортажи
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
8«Краснодар» спас ничью в игре с «Динамо»
16:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Своего слова я еще не сказал». Вратарь Кудрявцев — о сборной, «Барысе» и конкуренции с Карлссоном

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Сергей Кудрявцев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о своей форме перед чемпионатом мира в Нур-Султане, а также поделился желанием закрепиться в «Барысе».

Наверх

24-летний голкипер пришел в столичную команду перед сезоном 2017/18, сразу после первенства мира, но основным не стал. В прошедшей «регулярке» КХЛ Кудрявцев сыграл всего четыре матча, а в сборной Казахстана на ЧМ-2019 должен стать конкурентом Хенрика Карлссона.

— Настроение отличное. Готовимся. Сейчас идет кропотливая работа. Готовимся к чемпионату мира. Остается две недели до старта — нужно набирать кондиции, — рассказал Кудрявцев.

— В сезоне довелось сыграть за несколько команд. На следующий сезон цель остаться в «Барысе»?
— Да, конечно, хочется играть как можно на более высоком уровне. А «Барыс» — это главная команда Казахстана. Поэтому хочется представлять их и играть на хорошем уровне.

— А чего не хватило в прошлом сезоне, чтобы остаться в «Барысе»?
— Я даже не знаю, с чем это связано. Старался и работал, но где-то и что-то не получилось. Хочется верить, что своего слова я еще не сказал в этом сезоне.

— Если так, то может Хенрик Карлссон будет бороться за место в составе?
— Может быть (улыбается).

Добавим, что всего в расширенный список сборной Казахстана по хоккею входят 30 игроков — тренерский штаб произвел первые коррективы в составе. Мировой чемпионат в первом дивизионе группы А стартует 29 апреля. Казахстан в стартовый день сыграет со Словенией.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Своего слова я еще не сказал". Вратарь Кудрявцев - о сборной, "Барысе" и конкуренции с Карлссоном
Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин: Если позовут на чемпионат мира — конечно, поеду
За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду (фото)
СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Суд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь