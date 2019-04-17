Вызванный в сборную России по хоккею вратарь «Тампы» Василевский пройдет курс лечения

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В ночь на среду «Тампа-Бэй» завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв в серии «Коламбусу» со счетом 0−4. Вскоре после этого на сайте Федерации хоккея России появилась информация о вызове в национальную команду для подготовки к чемпионату мира игроков «Тампы» — Никиты Кучерова, Василевского и Михаила Сергачева, а также форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

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«Кучеров (Мильштейн также является агентом этого игрока — прим. ТАСС) и Василевский пройдут медобследование в ближайшие дни. У Василевского травма, поэтому ему нужно будет пройти курс лечения», — сказал агент.

Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим по количеству побед (39), всего он провел 53 игры, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,40. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона, набрав 128 очков (41+87).