Первый соперник сборной Казахстана по хоккею на ЧМ проиграл в матче с 11 шайбами

Сборная Венгрии со счетом 7:4 обыграла Словению.

У победителей по дублю оформили Чанад Эрдели (четвертая и 35-я минуты) и Янош Хари (21 и 39), а по разу забили Кевин Уирс (4), Герге Надь (15) и Андрас Бенк (29). За Словению в большинстве отличились Роберт Саболич (17) и Макс Селан (23), а в равных составах — Миха Верлич (29) и Андрей Хебар (47).

Победу одержала и сборная Литвы, которая со счетом 6:3 обыграла Эстонию из второго дивизиона. При этом до 52-й минуты хозяева вели с разницей в пять шайб.