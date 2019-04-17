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22:55 (мск), источник: Vesti.kz

Первый соперник сборной Казахстана по хоккею на ЧМ проиграл в матче с 11 шайбами

Соперники сборной Казахстана по хоккею провели выставочные матчи перед чемпионатом мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Венгрии со счетом 7:4 обыграла Словению.

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У победителей по дублю оформили Чанад Эрдели (четвертая и 35-я минуты) и Янош Хари (21 и 39), а по разу забили Кевин Уирс (4), Герге Надь (15) и Андрас Бенк (29). За Словению в большинстве отличились Роберт Саболич (17) и Макс Селан (23), а в равных составах — Миха Верлич (29) и Андрей Хебар (47).

Победу одержала и сборная Литвы, которая со счетом 6:3 обыграла Эстонию из второго дивизиона. При этом до 52-й минуты хозяева вели с разницей в пять шайб.

ЧМ-2019 в группе А первого дивизиона пройдет с 29 апреля по 5 мая на «Барыс-Арене» в Нурсултане. Сборная Казахстана начнет турнир матчем со Словенией, а за две путевки в элиту вместе с венграми и литовцами также поборются Южная Корея и Беларусь.

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