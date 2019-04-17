Первый соперник сборной Казахстана по хоккею на ЧМ проиграл в матче с 11 шайбами
Соперники сборной Казахстана по хоккею провели выставочные матчи перед чемпионатом мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперники сборной Казахстана по хоккею провели выставочные матчи перед чемпионатом мира, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Венгрии со счетом 7:4 обыграла Словению.
У победителей по дублю оформили Чанад Эрдели (четвертая и 35-я минуты) и Янош Хари (21 и 39), а по разу забили Кевин Уирс (4), Герге Надь (15) и Андрас Бенк (29). За Словению в большинстве отличились Роберт Саболич (17) и Макс Селан (23), а в равных составах — Миха Верлич (29) и Андрей Хебар (47).
Победу одержала и сборная Литвы, которая со счетом 6:3 обыграла Эстонию из второго дивизиона. При этом до 52-й минуты хозяева вели с разницей в пять шайб.
ЧМ-2019 в группе А первого дивизиона пройдет с 29 апреля по 5 мая на «Барыс-Арене» в Нурсултане. Сборная Казахстана начнет турнир матчем со Словенией, а за две путевки в элиту вместе с венграми и литовцами также поборются Южная Корея и Беларусь.