Лучший бомбардир «Флориды» не поможет сборной Финляндии на чемпионате мира

«После тщательных размышлений “Пантеры” отклонили вызов Александра Баркова в сборную Финляндии для участия в чемпионате мира. Саша в прошлом сезоне перенес неприятные травмы; мы решили, что летом ему необходимо восстанавливаться», — сказал генеральный менеджер «Флориды» Дейл Тэллон, которого цитирует сайт клуба.