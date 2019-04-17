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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лучший бомбардир «Флориды» не поможет сборной Финляндии на чемпионате мира

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Александр Барков не поможет сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии 10—26 мая.

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Источник: AP 2019

«После тщательных размышлений “Пантеры” отклонили вызов Александра Баркова в сборную Финляндии для участия в чемпионате мира. Саша в прошлом сезоне перенес неприятные травмы; мы решили, что летом ему необходимо восстанавливаться», — сказал генеральный менеджер «Флориды» Дейл Тэллон, которого цитирует сайт клуба.

Барков в регулярном чемпионате-2018/19 стал лучшим бомбардиром «Флориды», набрав 96 очков (35 голов и 61 результативная передача) в 82 матчах.

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