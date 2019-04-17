Лучший бомбардир «Флориды» не поможет сборной Финляндии на чемпионате мира
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Александр Барков не поможет сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Александр Барков не поможет сборной Финляндии по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Словакии
«После тщательных размышлений “Пантеры” отклонили вызов Александра Баркова в сборную Финляндии для участия в чемпионате мира. Саша в прошлом сезоне перенес неприятные травмы; мы решили, что летом ему необходимо восстанавливаться», — сказал генеральный менеджер «Флориды» Дейл Тэллон, которого цитирует сайт клуба.
Барков в регулярном чемпионате-2018/19 стал лучшим бомбардиром «Флориды», набрав 96 очков (35 голов и 61 результативная передача) в 82 матчах.