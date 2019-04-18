Сборная России стартует в розыгрыше юниорского чемпионата мира по хоккею
ТАСС, 18 апреля. Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) в четверг стартует на чемпионате мира в Швеции. Первенство пройдет с 18 по 28 апреля в Умео и Эрншёльдсвике.
ТАСС, 18 апреля. Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) в четверг стартует на чемпионате мира в Швеции. Первенство пройдет с 18 по 28 апреля в Умео и Эрншёльдсвике.
В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные в каждой из них выйдут в четвертьфинал.
Российская команда на предварительном этапе сыграет в Эрншёльдсвике с хоккеистами из Словакии (18 апреля), Латвии (20 апреля), США (21 апреля) и Швеции (23 апреля). В другую группу попали сборные Белоруссии, Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии.
Команды, которые займут последние места в группах, сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе. Проигравший же его покинет.
Полуфиналы, финал и матч за третье место состоятся в Эрншёльдсвике. Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Самой титулованной командой турнира является сорная США (10 титулов).
Действующие чемпионы мира финны завоевывали золотые медали четыре раза, россияне и канадцы — по три.
Главными фаворитами турнира являются сборные России и США. За американскую команду выступит лидер, по мнению экспертов, предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джек Хьюз. Он принимал участие и в прошлогоднем турнире. Также обращает на себя внимание нападающий Дилан Козенс.
Во время летнего Кубка Глинки/Гретцки американцы проиграли в полуфинале канадцам со счетом 5:6 в овертайме. Родоначальники хоккея тогда выступали сильнейшим составом. На чемпионат мира несколько ключевых канадских хоккеистов не приедут
На том турнире лучшим снайпером стал россиянин Василий Подколзин, забросивший восемь шайб. Капитан российской сборной уже провел три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и должен стать лидером команды на чемпионате мира. Большие надежды возлагаются на нападающих, выступающих в канадских юниорских лигах — Даниилу Гущина и Ярослава Лихачева. Результативно способен сыграть и Артем Спиридонов («Стальные Лисы»).
Действующие чемпионы мира финны приедут в Швецию без своего лидера Каапо Какко, который также является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ. Форвард забросил победную шайбу на триумфальном для финнов молодежном чемпионате мира (игроки до 20 лет) в Канаде.