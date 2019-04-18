Сборная России стартует в розыгрыше юниорского чемпионата мира по хоккею

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В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные в каждой из них выйдут в четвертьфинал.

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Российская команда на предварительном этапе сыграет в Эрншёльдсвике с хоккеистами из Словакии (18 апреля), Латвии (20 апреля), США (21 апреля) и Швеции (23 апреля). В другую группу попали сборные Белоруссии, Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии.

Команды, которые займут последние места в группах, сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе. Проигравший же его покинет.

Полуфиналы, финал и матч за третье место состоятся в Эрншёльдсвике. Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Самой титулованной командой турнира является сорная США (10 титулов).

Действующие чемпионы мира финны завоевывали золотые медали четыре раза, россияне и канадцы — по три.

Прошлогоднее мировое первенство прошло в Челябинске и Магнитогорске, в финале встречались команды Финляндии и США, а сборная России в ¼ финала уступила американцам со счетом 1:5.

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Хьюз против Подколзина, Россия против США

Главными фаворитами турнира являются сборные России и США. За американскую команду выступит лидер, по мнению экспертов, предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джек Хьюз. Он принимал участие и в прошлогоднем турнире. Также обращает на себя внимание нападающий Дилан Козенс.

Во время летнего Кубка Глинки/Гретцки американцы проиграли в полуфинале канадцам со счетом 5:6 в овертайме. Родоначальники хоккея тогда выступали сильнейшим составом. На чемпионат мира несколько ключевых канадских хоккеистов не приедут из-за участия в плей-офф юниорских лиг. По этой причине на мировом первенстве, вероятно, не выступит Алексис Лафренье, который на Кубке Глинки/Гретцки набрал 11 (5+6) очков по системе «гол+пас».

На том турнире лучшим снайпером стал россиянин Василий Подколзин, забросивший восемь шайб. Капитан российской сборной уже провел три матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА и должен стать лидером команды на чемпионате мира. Большие надежды возлагаются на нападающих, выступающих в канадских юниорских лигах — Даниилу Гущина и Ярослава Лихачева. Результативно способен сыграть и Артем Спиридонов («Стальные Лисы»).

В финале Кубка Глинки/Гретцки шведы проиграли канадцам (2:6). Главным атакующим оружием хозяев должны стать Алекандр Хольц, Лукас Реймонд и Карл Хенрикссон. Последние два хоккеиста вместе выступают за молодежную команду «Фрёлунды» и хорошо сыграны.