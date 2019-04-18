«Флорида» не отпустила Баркова на чемпионат мира по хоккею

Источник: AP 2019

Такое решение по 23-летнему хоккеисту принял генеральный менеджер команды Дэйл Тэллон.

«После тщательного анализа “Флорида” отклонила приглашение сборной Финляндии в адрес Александра Баркова по поводу участия в чемпионате мира. В прошедшем сезоне Барков провел очень много времени на льду и стойко переносил повреждения, поэтому мы считаем, что летом хоккеист должен заняться лечением», — приводит пресс-служба команды слова Тэллона.

Барков является капитаном американского клуба, также хоккеист стал лучшим бомбардиром «Флориды». В розыгрыше регулярного чемпионата финн сыграл 82 матча, в которых набрал 96 (35 шайб + 61 результативная передача) очков. «Флорида» заняла десятое место в турнирной таблице Восточной конференции (86 очков), не сумев выйти в плей-офф.