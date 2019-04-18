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09:58 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» не отпустила Баркова на чемпионат мира по хоккею

ТАСС, 18 апреля. Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» не отпустила финна Александра Баркова на чемпионат мира 2019 года, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: AP 2019

Такое решение по 23-летнему хоккеисту принял генеральный менеджер команды Дэйл Тэллон.

«После тщательного анализа “Флорида” отклонила приглашение сборной Финляндии в адрес Александра Баркова по поводу участия в чемпионате мира. В прошедшем сезоне Барков провел очень много времени на льду и стойко переносил повреждения, поэтому мы считаем, что летом хоккеист должен заняться лечением», — приводит пресс-служба команды слова Тэллона.

Барков является капитаном американского клуба, также хоккеист стал лучшим бомбардиром «Флориды». В розыгрыше регулярного чемпионата финн сыграл 82 матча, в которых набрал 96 (35 шайб + 61 результативная передача) очков. «Флорида» заняла десятое место в турнирной таблице Восточной конференции (86 очков), не сумев выйти в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

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