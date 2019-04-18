«Познакомимся с Кучеровым в Новогорске». Первое интервью Ковальчука после возвращения в сборную

Источник: Спорт-Экспресс

Играл мало, сил осталось много

Разговор с Ковальчуком я начал, конечно, поздравлением с прошедшим днем рождения. А далее спросил:

— Видел ваше фото в Инстаграме, как вы празднуете 36-летие с семьей. Остался только вопрос, где это было — в Лос-Анджелесе или в Майами (там у Ковальчука есть квартира, — Прим. И. Р.)?

— В Лос-Анджелесе. Дети же учатся в школе.

— А когда в Москву?

— В субботу.

— Еще в феврале вы сказали мне, что будете рады сыграть за сборную — но тогда еще без конкретики, поскольку в разгаре был регулярный чемпионат НХЛ. Уже тогда были сигналы, что вас хотят видеть на чемпионате мира?

— Знаю, что тренерский штаб и все, кто работает на сборную, всегда следят за ребятами, которые здесь выступают. Поэтому после окончания сезона позвонили и спросили, есть ли желание и силы сыграть на чемпионате мира. Мы поговорили и решили, что я поеду играть за сборную.

— А кто позвонил?

— Роман Борисович (Ротенберг — Прим. И. Р.).

— Вы ожидали вызова, или он стал приятным сюрпризом?

— Наверное, ожидал. Потому что я мало играл, и сил осталось много. Прошел через разное. Всегда с большим желанием играю за сборную. Тем более на чемпионате мира, в котором я последний раз участвовал в 2015 году.

— Со здоровьем все в порядке?

— Да, все нормально, ничто не беспокоит. Сейчас катаюсь, тренируюсь потихонечку здесь с ребятами из «Кингз», которые будут играть на чемпионате мира за другие сборные. Мартинес едет туда в составе сборной США, Кемпе — Швеции.

— С Ильей Воробьевым уже общались?

— Еще нет. Когда приеду, в понедельник увидимся в Новогорске. Тогда и пообщаемся.

— В этот день и приступаете к тренировкам в национальной команде?

— Конечно.

Никто не ожидал такой серии «Тампы» с «Коламбусом»

— Слышал версию, что ваш приезд также поможет привлечь в сборную других опытных и именитых хоккеистов — в частности, Евгения Малкина? Разговаривали с ним? Судя по его словам в интервью, к поездке на ЧМ-2019 он готов.

— Думаю, что моя поездка в сборную никак не отразилась на решении Малкина. Это уж вы у него спросите (улыбается). Да, мы с ним разговаривали. Все наши ребята, которые играют в НХЛ и освобождаются, всегда едут в сборную, если нет какой-то весомой причины — в частности, травмы. Он тоже. Поэтому думаю, что и Кучеров, и Сергачев, и Василевский, и другие, кого пригласили, приедут с хорошим настроением. Потому что в сборной всегда отличные условия для работы, общение, настроение и позитив. Тем более не каждый год выпадает шанс поиграть за нее и что-то выиграть для страны.

— Состав неожиданно вырисовывается мощнейший. Как вам то, что произошло с «Тампой»? Вы в шоке?

— Не то чтобы в шоке, но никто этого не ожидал, конечно. Она очень здорово сыграла в регулярке. У меня сын Тема в хоккей играет, так он за «Тампу» и «Питтсбург» болел до последнего! Верил, что они перевернут серии, но чуда не случилось. Вообще, «Коламбус» проявил себя здорово. То, что в первом матче он с 0:3 отыгрался, наверное, стало главным моментом в серии. Потом «Блю Джекетс» уже шанса не оставляли, играли намного лучше. У «Тампы» вроде бы было много травмированных. Ребята, которые находятся внутри команды, лучше знают все причины случившегося.

— Вы с Кучеровым успели познакомиться? В феврале рассказывали, что еще лично не знакомы. Но потом у вас была игра.

— Нет, общаться пока не доводилось. Познакомимся в Новогорске!

— Кто для вас фаворит нынешнего Кубка Стэнли? Или после того, что произошло с «Тампой», вас вообще ничто не способно удивить?

— С самого начала думал, что у «Вашингтона» будут хорошие шансы повторить прошлогодний успех. Потому что ребята (если не считать третий матч серии с «Каролиной», — Прим. И. Р.) играют очень уверенно, команда у них, видно, сплоченная. Это важно.

А на «Западе» мне очень нравятся «Калгари» и «Виннипег». Мы в регулярке с ними играли — было непросто. И у тех, и у других глаза горят. «Виннипег» уже вытащил серию с 0:2, сейчас у него с «Сент-Луисом» ничья. Если «Джетс» выиграют эту серию, то будут очень опасны. Ну и «Вегас» здорово играет, вчера как раз чуть-чуть посмотрел его третий матч с «Сан-Хосе».

— Как думаете, дадут Никите Гусеву, только что подписавшему контракт с «Голден Найтс», дебютировать уже в этом плей-офф?

— Ну, номер ему дали правильный (17-й, — Прим. И. Р.). Так что, надеюсь, дадут! (улыбается).

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Набоков и Хитли очень позитивно отзываются о Маклеллане

— У «Лос-Анджелеса» новый главный тренер — Тодд Маклеллан. Уже разговор с ним был?

— Нет, потому что только сегодня у него была пресс-конференция. Но сказали, что он будет здесь всю неделю. Поэтому думаю, завтра-послезавтра обязательно пообщаемся.

— Вы наверняка помните его и по «Сан-Хосе», и по «Эдмонтону». Это тренер атакующего, зрелищного стиля хоккея. После консерватора Вилли Дежардена такое назначение вас наверняка порадовало?

— Посмотрим. Уже не хочу ни о чем заранее говорить. Лучше познакомиться с человеком — и, когда начнем работать, все будет ясно. Но я разговаривал о Маклеллане и с Женей Набоковым, и с Дэни Хитли. Все о нем очень позитивно отзываются и как о человеке, и как о тренере. Это настраивает на позитив.

— Что теперь посфактум скажете о Дежардене?

— Ничего не буду говорить. Дай бог ему здоровья, и чтобы дальше у него все было хорошо. Я же не злопамятный. Время расставит все на свои места.

— В последнем матче регулярки вы забросили две шайбы. Можно сказать, что хотя бы поэтому сезон с неплохим настроением закончили?