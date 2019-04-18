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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Опубликована заявка юниорской сборной России по хоккею на чемпионат мира

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Стала известна заявка юниорской сборной России по хоккею (игроки до 18 лет) на чемпионат мира, который пройдет в Швеции, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в сообщении, перед стартом турнира тренерский штаб команды заявил 18 полевых игроков и троих вратарей. Полностью список хоккеистов выглядит следующим образом:

вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Варяги»), Илья Горбунов («Белые Медведи»), Всеволод Скотников («Красная Армия»);.

защитники: Николай Буренов («Русские Витязи»), Никита Ващенко («СКА-Варяги»), Александр Кирпичников («Белые Медведи»), Семен Чистяков («Толпар»), Иван Рогов («Алмаз»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»);.

нападающие: Родион Амиров («Толпар»), Егор Брызгалов («Динамо» М), Максим Грошев («Реактор»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Омские Ястребы»), Данил Гущин («Маскегон Ламберджекс»), Тахир Мингачев (ЦСК ВВС), Илья Николаев («Локо»), Василий Подколзин («СКА-1946»), Егор Спиридонов, Дмитрий Шешин (оба — «Стальные Лисы»), Марат Хуснутдинов («Витязь»).

Оставшиеся два места в заявке, согласно регламенту соревнования, могут быть заполнены за два часа до начала любого матча турнира.

Сборная России на групповом этапе турнира сыграет со сборными Словакии, США, Швеции и Латвии. Матч Россия — Словакия пройдет в четверг.

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