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19:21 (мск), источник: ТАСС

Юниорская сборная России по хоккею победила словаков в первом матче на чемпионате мира

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) победила команду Словакии со счетом 6:3 в матче группы B на чемпионате мира. Встреча прошла в Эрншёльдсвике (Швеция).

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В составе победителей отличились Илья Николаев (5-я минута), Родион Амиров (13), Арсений Грицюк (17, 41), Максим Грошев (24), Марат Хуснутдинов (60). У проигравших шайбы забросили Максим Чайкович (9, 52) и Мартин Чомиак (32). В середине третьего периода после столкновения со словацким хоккеистом повреждение получил капитан сборной России Василий Подколзин, нападающий пропустил несколько смен, но сумел продолжить встречу.

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В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал. Российская команда находится в группе с хоккеистами из Словакии, Латвии, США и Швеции. Команды, которые займут последние места в группах, сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России четыре раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян две серебряные и три бронзовые медали. Самой титулованной командой турнира является сорная США (10 титулов).

В следующем матче подопечные Владимира Филатова 20 апреля встретятся с командой Латвии, начало — 16:30 мск. Чемпионат мира среди юниоров проходит в шведских городах Умео и Эрншёльдсвик. Турнир завершится 28 апреля.

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