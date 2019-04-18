Юниорская сборная России по хоккею победила словаков в первом матче на чемпионате мира

В составе победителей отличились Илья Николаев (5-я минута), Родион Амиров (13), Арсений Грицюк (17, 41), Максим Грошев (24), Марат Хуснутдинов (60). У проигравших шайбы забросили Максим Чайкович (9, 52) и Мартин Чомиак (32). В середине третьего периода после столкновения со словацким хоккеистом повреждение получил капитан сборной России Василий Подколзин, нападающий пропустил несколько смен, но сумел продолжить встречу.

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В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал. Российская команда находится в группе с хоккеистами из Словакии, Латвии, США и Швеции. Команды, которые займут последние места в группах, сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России четыре раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян две серебряные и три бронзовые медали. Самой титулованной командой турнира является сорная США (10 титулов).