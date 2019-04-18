Айкел и Ларкин вошли в состав сборной США на чемпионат мира по хоккею

Источник: РИА "Новости"

В четверг пресс-служба сборной обнародовала состав из 17 человек, всего в заявку на мировое первенство войдут 25 хоккеистов. Капитаном американцев на мировом первенстве будет форвард «Чикаго» Патрик Кейн.

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Состав сборной США выглядит следующим образом: вратари Кори Шнайдер («Нью-Джерси»), Тэтчер Демко («Ванкувер»), Кэйден Примо («Лаваль», Американская хоккейная лига); защитники Куинн Хьюз («Ванкувер»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес»), Брэди Шей («Рейнджерс»), Райан Сутер («Миннесота»); нападающие Кейн, Алекс Дебринкэт (оба — «Чикаго»), Ларкин, Люк Гленденинг (оба — «Детройт»), Айкел, Клейтон Келлер («Аризона»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»), Фрэнк Ватрано («Флорида») и Колин Уайт («Оттава»).