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11:34 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России для подготовки к ЧМ

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Никита Кучеров и Андрей Василевский прибудут в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира — 2019. Об этом ТАСС в пятницу сообщил агент Кучерова Александр Тыжных.

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«Сейчас они проходят медицинское обследование в команде, где они играли. После этого “Тампа” должна дать добро, или нет, в зависимости от их здоровья. Надеюсь, что они приедут», — сказал Тыжных.

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Говоря о состоянии здоровья вратаря и нападающего, агент отметил: «Насколько я могу понимать, серьезных проблем нет. Микротравмы, как и у всех ребят, есть. Все-таки, был длинный сезон».

На вопрос о том, в какие сроки Кучеров и Василевский могут приехать в расположение сборной, агент предложил подождать официального сообщения от «Тампы», добавив, что это произойдет в ближайшее время — приезд Кучерова ожидается уже в ближайшие дни, а Василевского — до конца следующей недели.

Ранее «Тампа» уступила «Коламбусу» в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (0−4). Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим по количеству побед (39), всего он провел 53 игры, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,40. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ, набрав 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

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