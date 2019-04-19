Хоккеисты Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России для подготовки к ЧМ

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

«Сейчас они проходят медицинское обследование в команде, где они играли. После этого “Тампа” должна дать добро, или нет, в зависимости от их здоровья. Надеюсь, что они приедут», — сказал Тыжных.

Говоря о состоянии здоровья вратаря и нападающего, агент отметил: «Насколько я могу понимать, серьезных проблем нет. Микротравмы, как и у всех ребят, есть. Все-таки, был длинный сезон».

На вопрос о том, в какие сроки Кучеров и Василевский могут приехать в расположение сборной, агент предложил подождать официального сообщения от «Тампы», добавив, что это произойдет в ближайшее время — приезд Кучерова ожидается уже в ближайшие дни, а Василевского — до конца следующей недели.

Ранее «Тампа» уступила «Коламбусу» в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (0−4). Василевский в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ стал лучшим по количеству побед (39), всего он провел 53 игры, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,40. Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ, набрав 128 очков (41 шайба + 87 голевых передач) в 82 матчах.