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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Вратарь сборной Швеции Лундквист выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции по хоккею Хенрик Лундквист выступит на чемпионате мира, сообщает svt.se.

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Источник: Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли. Чемпионат мира по хоккею пройдет 10—26 мая в Словакии. Шведы на турнире сыграют в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Лундквист в составе сборной Швеции стал олимпийским чемпионом 2006 года и чемпионом мира 2017 года.

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