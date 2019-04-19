СМИ: Вратарь сборной Швеции Лундквист выступит на чемпионате мира

«Нью-Йорк Рейнджерс» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли. Чемпионат мира по хоккею пройдет 10—26 мая в Словакии. Шведы на турнире сыграют в одной группе с командами России, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.