СМИ: Вратарь сборной Швеции Лундквист выступит на чемпионате мира
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции по хоккею Хенрик Лундквист выступит на чемпионате мира, сообщает svt.se.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции по хоккею Хенрик Лундквист выступит на чемпионате мира, сообщает svt.se.
«Нью-Йорк Рейнджерс» не вышел в
Лундквист в составе сборной Швеции стал олимпийским чемпионом 2006 года и чемпионом мира 2017 года.