Фаворит драфта НХЛ Джек Хьюз повторил два рекорда юниорского чемпионата мира

Главным героем встречи стал 17-летний нападающий «звёздно-полосатых» Джек Хьюз. Уроженец Орландо забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Хьюз повторил рекорд юниорского чемпионата мира по количеству набранных очков. Финн Тони Раяла ранее также набирал семь очков, но при этом забросил на одну шайбу меньше. Помимо этого Хьюз повторил рекорд турнира по количеству очков, набранных за один период (5).