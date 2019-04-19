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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Фаворит драфта НХЛ Джек Хьюз повторил два рекорда юниорского чемпионата мира

Сборная США разгромила Словакию со счётом 12:5 в матче юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

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Источник: AP 2019

Главным героем встречи стал 17-летний нападающий «звёздно-полосатых» Джек Хьюз. Уроженец Орландо забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Хьюз повторил рекорд юниорского чемпионата мира по количеству набранных очков. Финн Тони Раяла ранее также набирал семь очков, но при этом забросил на одну шайбу меньше. Помимо этого Хьюз повторил рекорд турнира по количеству очков, набранных за один период (5).

В первом матче на турнире сборная США разгромила команду Швеции со счётом 6:1. 21 апреля американцы встретятся со сборной России, обыгравшей в первой игре Словакию со счётом 6:3.

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