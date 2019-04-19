Белорусские хоккеисты победили Финляндию на ЧМ (U-18) в Швеции

Соперники команды Евгения Есаулова в первом периоде матча группы А постарались чаще бросать по воротам, но белорусы действовали на высоких скоростях и заставляли финнов нарушать правила. На 18-й минуте такая тактика оправдала себя. Владислав Колячонок и Егор Буяльский разыграли комбинацию, которую успешно завершил Дмитрий Козорез — 1:0.

После перерыва команда Финляндии вновь постаралась активнее играть в зоне нашей команды, а белорусы успешно сыграли на контратаках. На 27-й минуте подопечные Евгения Есаулова действовали в меньшинстве. Александр Пальчик сумел перехватить шайбу, и вместе с партнером Даниилом Мартыновым они убежали к воротам соперников, завершив розыгрыш шайбы точным броском Пальчика — 2:0. Вскоре лидер нападения сборной Беларуси Евгений Оксентюк блеснул индивидуальным мастерством и мощным кистевым броском увеличил преимущество в счете своей команды — 3:0.

В заключительные двадцать минут встречи белорусы продолжали контролировать ход игры, и на 44 минуте Егор Буяльский хладнокровно отправил шайбу под щитками финского голкипера — 4:0. Оппоненты белорусов смогли забросить свою первую шайбу лишь на 49-й минуте. Автором гола стал Туукка Тиесола — 4:1, а вскоре Патрик Пуистола на пятачке у ворот Ростислава Зиновенко подставил клюшку под бросок партнера, изменив траекторию полета шайбы, и сократил отставание в счете — 4:2. Ситуация для подопечных Евгения Есаулова усложнилась на 56-й минуте, когда Топи Ниемела провел третий гол финнов — 4:3. Тренерский штаб белорусов взял перерыв, стараясь сбить атакующий порыв соперников. Финская команда вскоре заменила вратаря на шестого полевого игрока, а на 59-й минуте она получила численное преимущество, после подножки со стороны Ильи Усова. Однако белорусы выстояли.

В первом туре чемпионата белорусская команда обыграла чехов с таким же счетом — 4:3. В другом матче группы А сборная Канады была сильнее Швейцарии — 7:4. В турнирной таблице группы А лидируют канадцы и белорусы.

Положение команд: Канада — 6 очков (2 матча), Беларусь — 6 (2), Чехия — 0 (1), Швейцария — 0 (1), Финляндия — 0 (2).

Чемпионат мира продолжится 20 апреля матчем в группе А Чехия — Швейцария. Белорусские хоккеисты следующую встречу проведут 21 апреля против Канады (20.30).

В группе В выступают сборные России, Словакии, Швеции, США и Латвии. Здесь в лидерах команда США, одержавшая две крупные победы на старте.