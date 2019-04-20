«Если не победили в Кубке Стэнли, надо выиграть чемпионат мира!». Василевский — о «Тампе», Кучерове и сборной

Источник: Спорт-Экспресс

После 3:7 в четвертом матче серии с «Коламбусом» и молниеносного вылета победителей регулярного чемпионата НХЛ из Кубка Стэнли прошло меньше двух дней — а казалось, что миновала уже целая вечность. На итоговой встрече с журналистами в опустевшей раздевалке ведущие игроки один за другим с подавленными лицами выходили к прессе и произносили покаянные слова. У кого-то они получались более общими, у кого-то — более конкретными. Как у Андрея Василевского, который перед пятиминутным разговором попросил выключить телекамеры — работали только диктофоны.

Зато после его выступления авторитетный журналист The Athletic Джо Смит написал в своем твиттере: «Василевский нечасто общается с журналистами, но, мне кажется, сегодня он был по-настоящему хорош. Он искренне говорил о том, что в плей-офф нельзя выиграть без рабочей этики, отношения к делу, концентрации на обороне — не важно, выиграл ты Президентский кубок или нет… И о себе. «Я должен быть лучше». Такого же мнения придерживались и его коллеги, проникшиеся ответами голкипера.

Потом мы отошли с ним в соседнюю с раздевалкой комнату — и там проговорили один на один почти полчаса. Василевский рассказывал о том, что пережил и чувствует, — а я вспоминал наш январский разговор в Сан-Хосе в дни Матча звезд-2019. Туда, кстати, Андрей попал, несмотря на перенесенный в конце осени — начале зимы перелом стопы. Я спрашивал его, что он должен сделать, чтобы посчитать свою карьеру удавшейся. Он отвечал:

«Кубок Стэнли выиграть. Однозначно. Я и до отъезда думал так. Но когда в первый свой сезон попал в финал — вернее, парни попали, а я с ними — то многое понял. Увидел, чего это стоит и чем люди жертвуют, чтобы попасть туда и сражаться за главный трофей».

Что ж, пока не вышло. Ну так какие его годы — голкиперу всего 24. А с таким подходом к работе, который он показывает и во всей своей карьере, и продемонстрировал в том числе в этом интервью, уверен, что это обязательно произойдет. В нем он не искал ни дешевых, ни даже реально существовавших оправданий. И не отделывался ничего не значащими словами. Он действительно размышлял и анализировал — настолько, насколько это в принципе можно делать по горячим следам и не для внутреннего пользования.

А пока всю не растраченную энергию вратарь по прозвищу «Вася», он же — Большой Кот, вложит в то, чтобы помочь сборной России на чемпионате мира в Словакии. В день нашего интервью, чуть позже, состоялось медобследование, по итогам которого игравшему с небольшой травмой Василевскому предписали десятидневный курс лечения в Тампе, после чего он сможет вылететь в Москву и присоединиться к национальной команде. Это произойдет предположительно 28 апреля. С учетом того, что мировое первенство начинается 10 мая, а вратарю, в отличие от полевых игроков, не нужно сыгрываться с партнерами по звену, времени на восстановление и адаптацию достаточно.

Травма мешала на тренировках, но не в играх плей-офф

— На этой неделе НХЛ объявит тройку номинантов на «Везина Трофи», и вас называют главным претендентом на приз лучшему вратарю сезона. Номинация на церемонию в Лас-Вегас вас хоть как-то порадует, или сейчас вообще не до индивидуальных призов? — спрашиваю Василевского.

— Да я эту номинацию с удовольствием обменял бы хотя бы на одну победу в плей-офф, чтобы у нас был шанс зацепиться за эту серию. Сейчас очень тяжело говорить и думать об индивидуальных призах и вообще о чем-то другом, кроме того, что произошло. Должно пройти время, чтобы хоть как-то отойти от плей-офф. А когда эмоции остынут и голова включится, можно будет вспомнить о чем-то еще.

— Но в Лас-Вегас поедете, если попадете в тройку?

— Конечно, поеду. Это будет способ отвлечься от всего и зарядиться хотя бы какими-то положительными эмоциями.

— «Везина», если вы ее завоюете, станет компенсацией за то, что вы сейчас пережили?

— Не знаю. В прошлом году пусть мы и не завоевали Кубок, но прошли достаточно далеко (до седьмого матча финала конференции, — Прим. И. Р.) и играли в принципе неплохо. То есть в Вегас я ехал воодушевленным. А сейчас, после проигрыша всухую в первом раунде… Не знаю, в каком состоянии и с какими чувствами туда поеду.

— Что означают эти 0−4 от «Коламбуса» лично для вас? Как бы описали свои эмоции?

— Их нет. Внутри — пустота. Думаю, не я один это чувствую. Естественно, все парни переживают. Все понимают, что случилось. Надо побыстрее об этом забыть и чем-нибудь себя отвлечь.

— Давайте проясним еще одну важную тему. Ваш агент Дэн Мильштейн сказал, что в плей-офф вы играли с травмой, и вынуждены будете пройти курс лечения. Означает ли это, что ваше участие в чемпионате мира под угрозой?

— Сегодня (в четверг, — Прим. И. Р.) будет медобследование, после которого все станет ясно. После него мне точно скажут, сколько придется пропустить — неделю или две. Но очень хочу помочь сборной выиграть мировое первенство. Если уж не смогли в этом году победить в Кубке Стэнли, то надо стать чемпионами мира!

— Что это вообще за травма, когда вы ее получили?

— Конкретизировать не хотел бы.

— Мешала ли она вам в серии с «Коламбусом»?

— Нет. Она давала о себе знать и очень досаждала только на тренировках. Вроде бы и несерьезная, но достаточно неприятная и болезненная. Во время занятий было некомфортно. Но на игре эта травма нисколько не отражалась. Потому что эмоции захлестывали, и там я ни о каких повреждениях уже не думал.

В плей-офф все играют с травмами. Стопроцентно здоровых нет, что-то небольшое есть у каждого. Так что это никакое не оправдание.

— Будете продолжать смотреть Кубок? И кому симпатизируете после вашего вылета?

— Так уж пристально следить не буду. Тем более после того, как присоединюсь к сборной. И болеть ни за кого не собираюсь. Мы проиграли — и на этом сезон НХЛ для меня закончился.

«Кучеров был ключевым игроком “Тампы” в прошлых плей-офф. Мы не ищем того, кто во всем виноват» Мы вышли просто не готовыми.

— Сейчас раны еще кровоточат. Но, когда пройдет время, что будете больше вспоминать применительно к этому сезону, — фантастическую регулярку, 62 победы, российский рекорд Никиты Кучерова, ваш выход на первое место по «сухарям» в истории «Лайтнинг»? Или эти шесть кошмарных апрельских дней?

— Ничего не буду вспоминать. Ни о хорошем, ни о плохом. И я, и партнеры по команде будем жить так, как будто ничего этого не было. Мы должны забывать хорошее, чтобы выйти на следующую игру не в эйфории, а готовыми к битве. И так же должны забывать о плохом, чтобы оно не давило на сознание, и мы опять же без всяких задних мыслей выходили биться.

— Какое-нибудь вразумительное объяснение тому, что произошло, у вас сейчас есть?

— Мне кажется, после того, как мы досрочно выиграли Президентский трофей, после домашней игры с «Аризоной», не то чтобы расслабились, но… Дали нашей игре лишней вольности. В конце сезона мы находились не на суперстабильном отрезке (из семи последних матчей «Тампа» проиграла три, — Прим. И. Р.). Тогда как надо было, наоборот, прибавить темп, чтобы разогнаться и в плей-офф выйти заряженными. Мы же думали: ну, в регулярном сезоне неплохо же сыграли. Значит, в Кубок выйдем и все там сможем.

Но «Президент Трофи» не поможет тебе выиграть Кубок Стэнли. И никаких преимуществ тебе не даст. В плей-офф все равны. Победит та команда, которая больше хочет. Победят бойцы, а не мастера и не Президентский кубок. Нет, нельзя сказать, что мы не работали, не старались. Но все пошло не по нашему сценарию, а мы не смогли переломить ситуацию. И лично я.

— В ранге обладателей «Президент трофи» вы провели 14 последних игр. А «Коламбус» все эти матчи смертельно бился за место в плей-офф. В плей-офф «Блю Джекетс» не надо было вообще ни в чем перестраиваться, в отличие от вас. Как выразился ваш главный тренер Джон Купер, «когда у команды так много очков, это и благословение, и проклятие».

— Так и есть. «Коламбус» в первом раунде плей-офф играл так же хорошо, как и последние матчей десять в регулярке. У них тренер очень опытный (Джон Торторелла, — Прим. И. Р.) — и, думаю, он сказал хоккеистам: «Если вы хотите побеждать, надо начинать от обороны и действовать на контратаках». Так и получилось, причем уже в конце регулярки. Они уже тогда разогнались и вышли на нас готовые биться. Мы должны были после того матча с «Аризоной» сохранить такой же заряд. Но этого не произошло, и на серию первого кубкового раунда мы вышли просто не готовыми.

— А действительно ли чувствовали сверхдавление на вас как на главного фаворита после такой регулярки? И это тоже «Тампу» зажало?

— Мне кажется, нет. Хотя, естественно, у всех ожидания были высокие. За последние два года за нас выиграли Кубок везде, где можно, — и в НХЛ на X-box, и в Fantasy hockey, и в прессе… До смешного доходит. Ожидания не помогут тебе играть лучше. И разговоры о том, какие мы супер-пупер, и о том, что мы уже одной ногой в финале, могут только расслабить.

Боб показал высочайший класс

— «Детройт» в 90-е годы дважды выигрывал регулярный чемпионат, установил тот самый рекорд с 62 победами — но в Кубке Стэнли победил уже позже. С «Вашингтоном» в 2010-е произошло то же самое. Вам тоже надо просто потерпеть, нельзя делать резких шагов и чего-либо принципиально менять в составе? А этот плей-офф станет проверкой на прочность?

— Это все история. Одни там-то выиграли, другие такой-то рекорд установили — и у вас, мол, все так же получится. Об этом многие говорят, и это уже, если честно, в печенках сидит. Надоело! Хотим спокойно играть и побеждать безо всяких исторических параллелей! Надо не на историю смотреть, а выходить и играть. Мы не оглядываться на кого-то должны, а делать свое дело сами.

— Все видели, как во время командного рукопожатия после четвертого матча вы о чем-то общались с Сергеем Бобровским. Что сказал вам более опытный коллега, и что ответили вы?

— Он поздравил с хорошим сезоном. А я, в свою очередь, поздравил его с победой. Сказал, что они выиграли заслуженно, и он — молодец. После чего пожелал удачи.

— Мы говорили о вас с Бобровским перед началом серии, и он отметил: «У Василевского был блестящий сезон. Без сомнений, он входит в элиту мирового вратарства». А что вы скажете о Сергее?

— То же самое! Боб вышел и показал высочайший класс. «Коламбус» отлично играл в обороне, но когда Боб нужен был команде — он выручал.

— Для вас важно было выиграть очное противостояние российских вратарей?

— Нет. Никакого принципиального соперничества не было. Играешь не против вратаря, а против всей команды. Так что на этом я не зацикливался.

— По словам Артемия Панарина, он сказал русским игрокам «Тампы» во время рукопожатия: «Костюмы в сборную заказывайте! Сообщите размеры». Лично вам он это говорил?

— Нет, ничего такого не было. Может, он для прессы это сказал, чтобы подколоть нас. Мы же все знаем Артемия и то, что он любит пошутить! Поэтому не надо все это воспринимать всерьез.

— Как, естественно, и другую панаринскую фразу — что Кучеров ему угрожал?

— Ну конечно. Все же взрослые люди. Какая расправа, какие костюмы в сборную? Это детский сад (улыбается).

— Михаил Сергачев был одним из лучших у «Тампы» в этой серии, и после травмы Виктора Хедмана его даже поставили в первую бригаду большинства. А ведь ему только 20 лет. До какого уровня он может дорасти?

— Миша — молодец. Он делает свою работу, не боится играть, и его можно назвать двусторонним защитником. Как вратарь, вижу, что в обороне он действует на очень хорошем уровне, а про его подключения к атакам, броски все и так знают. И дальше, уверен, будет только лучше.

«Мы не нашли способ, чтобы победить». Кучеров — о провале «Тампы» и своей дисквалификации Кучеров может набирать еще больше очков.

— Еще в январе вы мне говорили: «Главное, что я вынес для себя из прошлогоднего плей-офф, — надо правильно направлять свои эмоции и нельзя ими просто так разбрасываться». А что вынесете из этого?

— Пока рано об этом говорить. Какие-то более глубокие мысли и выводы приходят спустя время, когда спадают эмоции и наступает время анализа.

— Не припомню ни одного гола «Коламбуса», который был бы прямым следствием вашей ошибки. Таких «привозов», как у вашего бывшего коллеги по «Тампе» Бена Бишопа в третьем матче серии его «Далласа» с «Нэшвиллом», не было. Но шайб все же вы пропустили много. Были ли те, в которых себя вините?

— Даже если ты в конкретных голах не виноват, то будешь прокручивать каждый гол десять раз в голове. Если серьезно относишься к своей работе, конечно. И думать — что ты мог сделать лучше? Не вспомню прямо сейчас, какую шайбу мог бы отбить, но я в целом должен был сыграть сильнее. Моя работа — давать своей команде шанс выиграть.

Отдам должное «Коламбусу». Эти парни играли просто отлично. Закрывали мне обзор, и не просто закрывали, а прямо лезли на меня. К сожалению, сегодняшние правила допускают то, что тебя заденут и забьют гол, а шайба будет засчитана. Если раньше любое касание вратаря автоматически означало отмену гола, то теперь такого нет. Никто на это даже смотреть не будет. Вратарям надо учиться с этим бороться, и ловить шайбу, даже если тебе по лицу дают.

— Во время нашей январской беседы в дни Матча звезд в Сан-Хосе вы сказали мне, что Кучеров сильнее Макдэвида и обязательно побьет рекорд Могильного: «Куда он денется?» Все удивились, а дальше все так и произошло. Может Никита, по-вашему, набирать еще больше очков?

— А почему нет? Ник — очень рабочий парень. Все время ставит перед собой высокие задачи. Поэтому то, что он сделал в этом сезоне, — не предел. Тем более, как вы видите, в сезоне была очень высокая результативность, — давно такого не было, чтобы несколько игроков (шестеро, — Прим. И. Р.) больше 100 очков набрали.

Это связано и с новыми правилами, которые давно не на стороне вратарей. Очень много голов залетело в этом году, когда люди просто проезжали и чуть ли не били голкиперов. Шайба влетала в ворота, а судья ничего не говорил. Мне кажется, Ник с его талантом, работой над собой и этими новыми правилами сможет набрать больше, чем в этом сезоне.

— Даже 150?

— Может, и столько. Лига делает все, чтобы было больше голов. Поэтому сейчас вратарям очень тяжко приходится. И придется еще сложнее в будущем.

Триумф «Коламбуса» — победа смелости над трусостью. Команда Панарина рискнула и вошла в историю С таким настроем и игрой в обороне «Коламбус» — хороший кандидат на Кубок Стэнли.

— Кучеров всегда был хорош в Кубке Стэнли. Но в этом году что-то в атаке не пошло — ни у него, ни у Стэмкоса, ни у Пойнта.

— Опять же — это заслуга «Коламбуса». В обороне эта команда играла так, что даже наши лучшие хоккеисты ничего не смогли сделать. Казалось бы, мы их возили-возили, а на самом деле даже близко к воротам не подъезжали. Все броски у нас в первых двух периодах каждого матча, кроме первого, шли издалека, и перед воротами из наших игроков никто не стоял. Так сложно забить.

Естественно, и Боб ловил свою игру и начинал все брать. Когда у нас появлялись какие-то моменты, он уже был разогрет. «Коламбус» же, наоборот, в трех последних матчах здорово стартовал, а мы потом мучились и догоняли. Соперник играл в обороне и, когда мы раскрывались, убегал в контратаки. «Коламбус» действовал сзади так же, как «Айлендерс» против «Питтсбурга», которые закончили так же — 4−0. И у «Блю Джекетс», и у «Айлендерс» был настрой выиграть 1:0, 2:1 или 3:2, а не 6:5, как у нас.

— Но вообще, поразительное отличие от регулярного чемпионата — там вы во всех трех матчах обыграли «Синих Мундиров» с общим счетом 17:3, а тут они четырежды сделали то же самое с вами, в общей сложности — 19:8. Вообще другая команда!

— Они просто поменяли свой менталитет. Отдали приоритет обороне, после чего просто отлично провели последние десять матчей регулярки и продолжили делать то же самое в плей-офф. Отсюда и результат. Очень тяжело играть, когда по твоим воротам наносят 20 бросков, но при этом создают 18 голевых моментов. «Два в один» выбегают, «один в ноль». Мы столкнулись именно с этим.

Они выбрали верную тактику. Что же касается меня, то я должен научиться ловить свою игру, даже соперник бросает мало, но с большим количеством голевых моментов. Играем первый период не очень хорошо, даем создавать много шансов — все равно я должен быть на высоте.

— Думаете, «Блю Джекетс» даже Кубок Стэнли могут выиграть?

— Если у них останется такой же настрой, и они так же будут играть в обороне, то назвал бы их неплохими кандидатами на трофей.

— Джон Купер производит впечатление интеллигентного человека. В раздевалке во время этой серии он много кричал?

— Нет. Мне кажется, тренеры весь сезон делали отличную работу. В том числе и перед этой серией, и во время нее говорили нам правильные вещи, как играть. Просто мы не смогли это сделать. Ответственность за то, что случилось, лежит на нас, а не на штабе.

— С Купером перед плей-офф перезаключили контракт на шесть лет. Казалось, что после такой демонстрации доверия он сможет работать в Кубке раскованно и вдохновенно, а оно вон как вышло.

— Повторяю: к тренерам — никаких вопросов. Если бы они нас расслабляли или говорили какие-то неправильные вещи, которые не сработали, — это одно. Но все, что мы от них слышали, оказалось верно. Но у нас не получилось это выполнить. Такое бывает в хоккее.

— Можно ли сказать, что после этого фиаско вы с партнерами и тренерами все равно продолжаете друг в друга безоговорочно верить? И что с этой командой вы все-таки выиграете Кубок?

— Четыре плохих игры не могут перечеркнуть всего того, что сделано ранее. Они не сломают нас как личностей и нашу команду в целом. Многие люди играют по 10−15 лет в НХЛ — и им требуется столько, а иной раз и больше времени, чтобы выиграть Кубок. Но они продолжают работать и верить.

Естественно, это неприятно. Однако это только четыре игры. Я всю жизнь работал, пытался пробиться в НХЛ, а затем закрепиться в ней. И что, проиграли четыре матча, и все это — коту под хвост? Конечно, нет. Они сделают меня сильнее. И вся «Тампа» вернется в следующем сезоне еще более сильной.

— Ваш действующий контракт истекает через год. Какие-то первоначальные переговоры по новому уже ведутся?