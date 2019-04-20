Сборная России обыграла команду Латвии в матче юниорского чемпионата мира по хоккею

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В составе победителей шайбы забросили Максим Грошев (14-я минута), Семен Чистяков (32), Дмитрий Шешин (33), Родион Амиров (60) и Тахир Мингачев (60). У проигравших отличился Райвис Ансонс (27).

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После двух туров россияне занимают второе место в группе с шестью очками. Столько же у лидирующих американцев, третьи — шведы (3 очка), четвертые — латвийцы (0), пятые — словаки (0). В прошлом матче российские хоккеисты победили сборную Словакии (6:3).

В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал. Команды, которые займут последние места в группах, сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России четыре раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян две серебряные и три бронзовые медали. Самой титулованной командой турнира является сорная США (10 побед).