Сборная Казахстана по хоккею заняла второе место на юниорском чемпионате мира

В серии буллитов вратарь Казахстана Роман Калмыков отразил все четыре удара Дании, а его партнер по команде Станислав Александров нанес решающий точный бросок.



Напомним, что до игры с Данией сборная Казахстана победила Норвегию (5:2), разгромила Украину (6:1) и Францию (7:2), а стартовала с поражения от Германии — 2:5.



Первое место и путевку в элиту досрочно завоевала Германия, у которой сейчас 12 очков. Второе место с 11 баллами занял Казахстан, а третьей стала Дания (11). Далее идут Норвегия (6) и Франция (2), а Украина (1) финишировала шестой и вылетела в группу Б.



Сегодня в 23:30 по времени Нур-Султана состоится матч Германия — Франция, который закроет юниорский ЧМ, но он уже не повлиять на турнирный расклад в группе.



Добавим, что первый и единственный раз в элитном дивизионе юниорского ЧМ Казахстан играл в 2003 году.