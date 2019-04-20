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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею заняла второе место на юниорском чемпионате мира

Юниорская сборная Казахстана по хоккею (до 18 лет) победила Данию в последнем матче на чемпионате мира в первом дивизионе во французском Гренобле, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы А завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов.

В основное время датчане дважды выходили вперед после шайб Йонаса Торбенсена на десятой минуте и Мангуса Галбю на 30-й, но казахстанцы, благодаря голам Дениса Чапорова на 12-й и Максима Мусорова на 46-й, смогли уйти от поражения.

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В серии буллитов вратарь Казахстана Роман Калмыков отразил все четыре удара Дании, а его партнер по команде Станислав Александров нанес решающий точный бросок.

Напомним, что до игры с Данией сборная Казахстана победила Норвегию (5:2), разгромила Украину (6:1) и Францию (7:2), а стартовала с поражения от Германии — 2:5.

Первое место и путевку в элиту досрочно завоевала Германия, у которой сейчас 12 очков. Второе место с 11 баллами занял Казахстан, а третьей стала Дания (11). Далее идут Норвегия (6) и Франция (2), а Украина (1) финишировала шестой и вылетела в группу Б.

Сегодня в 23:30 по времени Нур-Султана состоится матч Германия — Франция, который закроет юниорский ЧМ, но он уже не повлиять на турнирный расклад в группе.

Добавим, что первый и единственный раз в элитном дивизионе юниорского ЧМ Казахстан играл в 2003 году.

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Сборная Казахстана по хоккею заняла второе место на юниорском чемпионате мира
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