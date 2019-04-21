Воробьев: Пока рано говорить о составе команды на чемпионат мира

В субботу хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии во втором матче соперников в рамках Еврочелленджа. Игра, прошедшая в Сочи, закончилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). На следующей неделе россияне в рамках Еврочелленджа сыграют с командой Латвии.

«Нет, (говорить о составе на чемпионат мира) еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочелленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим позже, после того, как разберем прошедшие игры», — сказал Воробьев, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.