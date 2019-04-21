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01:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воробьев: Пока рано говорить о составе команды на чемпионат мира

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что пока рано говорить о составе команды на чемпионат мира, который пройдет в мае в Словакии.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу хоккеисты сборной России обыграли команду Швейцарии во втором матче соперников в рамках Еврочелленджа. Игра, прошедшая в Сочи, закончилась со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). На следующей неделе россияне в рамках Еврочелленджа сыграют с командой Латвии.

«Нет, (говорить о составе на чемпионат мира) еще рано. Впереди у нас еще два матча Еврочелленджа и три матча Евротура. Состав на матч против Латвии определим позже, после того, как разберем прошедшие игры», — сказал Воробьев, которого цитирует официальный сайт Федерации хоккея России.

Чемпионат мира пройдет 10—26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России сыграет в группе B с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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