Юные звезды Америки разгромили Россию на ЧМ: «Красной машине» не хватило сил и мастерства с США

Источник: iihf.com

В Швеции на этой неделе стартовал юниорский чемпионат мира, где сборная России является одним из претендентов на медали. На старте группового этапа команда Владимира Филатова одержала две победы над Словакией и Латвией. Третьим соперником россиян стала сборная США. Американцы почти каждый год доминируют на юниорском уровне, выиграв золото семь раз за последние десять лет. В этот раз они тоже успешно начали турнир, разгромив шведов со счетом 6:1 и словаков со счетом 12:5. Страшно было предположить, что могли сделать со сборной России, которая несмотря на победы, не лучшим образом выглядела в первых встречах.

Однако россияне блестяще начали матч, сбив с толку соперника, который явно не ожидал такого сопротивления на старте. К восьмой минуте первого периода «Красная машина» вела в счете 2:0. Егор Чинахов реализовал большинство — американцы дважды удалились в начале встречи.

А затем Амиров отправил шайбу в ворота США уже в равных составах. Причем Родиону удалось прострелить Найта только со второй попытки, сначала голкипер отразил бросок, затем шайбу подобрал Подколзин, который отдал голевую передачу на Амирова и набрал первое очко на турнире. Во второй раз форвард из системы «Салавата» не растерялся.

С американцами, где половина состава котируется на уровне первого раунда драфта, такой счет ровным счетом ничего не значил. Отыгрываться и выходить из непростых положений они умеют. Россию сгубили удаления, которые доставляли проблемы и в прошлых встречах. Камбэк начал Джек Хьюз — главная звезда нынешней сборной США. Ярослав Аскаров, проводивший вторую игру за два дня, не успел переместиться под его бросок.

Во второй половине первого периода россияне смогли нанести лишь один бросок по воротам соперника, американцы, наоборот, работали на полных скоростях и не вылезали из зоны атаки. Второй гол не заставил себя ждать — отметился заброшенной шайбой Алекс Туркотте после того, как игроки Филатова совершили потерю в зоне атаки.

Второй период начался не так безнадежно для сборной России: в первые десять минут играли аккуратно без ошибок, Грошев убегал «один в ноль», Подколзин имел шанс в меньшинстве. Но на вторую половину игрового отрезка сил не хватило, и американцы начали во всем переигрывать оппонента. Сборная США поражает своими скоростями и контролем шайбы, россияне просто не состоянии были успеть за неуловимыми звездами Америки. На 32-й минуте Болди оформил дубль, а на последней минуте периода Колфилд сделал счет 4:2. Для Кола эта шайба стала уже десятой (!) на турнире.

Если бы не Аскаров, то счет мог быть куда больше. Ярослав мужественно справился с пропущенными шайбами и не растерял хладнокровия. И ведь голкипер из системы СКА младше большинства игроков на турнире на год — в таком возрасте разница в возрасте очень заметна. Но все-таки по ходу третьего периода Скотников вынужденно заменил его в воротах, у Аскарова то ли возникли проблемы с амуницией, то ли свело ногу. Всеволод без разминки появился на льду и сразу отразил пять или шесть бросков американцев. Возможно, этот момент стал определяющим, потому что вскоре сборная России сумела сократить отставание в счете благодаря Спиридонову. А ведь почти ничто не предвещало, что «Красная машина» проснется.