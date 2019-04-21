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19:17 (мск), источник: Sport24

Юные звезды Америки разгромили Россию на ЧМ: «Красной машине» не хватило сил и мастерства с США

Сборная США продолжила уничтожать соперников на юниорском чемпионате мира.

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Источник: iihf.com

В Швеции на этой неделе стартовал юниорский чемпионат мира, где сборная России является одним из претендентов на медали. На старте группового этапа команда Владимира Филатова одержала две победы над Словакией и Латвией. Третьим соперником россиян стала сборная США. Американцы почти каждый год доминируют на юниорском уровне, выиграв золото семь раз за последние десять лет. В этот раз они тоже успешно начали турнир, разгромив шведов со счетом 6:1 и словаков со счетом 12:5. Страшно было предположить, что могли сделать со сборной России, которая несмотря на победы, не лучшим образом выглядела в первых встречах.

Однако россияне блестяще начали матч, сбив с толку соперника, который явно не ожидал такого сопротивления на старте. К восьмой минуте первого периода «Красная машина» вела в счете 2:0. Егор Чинахов реализовал большинство — американцы дважды удалились в начале встречи.

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А затем Амиров отправил шайбу в ворота США уже в равных составах. Причем Родиону удалось прострелить Найта только со второй попытки, сначала голкипер отразил бросок, затем шайбу подобрал Подколзин, который отдал голевую передачу на Амирова и набрал первое очко на турнире. Во второй раз форвард из системы «Салавата» не растерялся.

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С американцами, где половина состава котируется на уровне первого раунда драфта, такой счет ровным счетом ничего не значил. Отыгрываться и выходить из непростых положений они умеют. Россию сгубили удаления, которые доставляли проблемы и в прошлых встречах. Камбэк начал Джек Хьюз — главная звезда нынешней сборной США. Ярослав Аскаров, проводивший вторую игру за два дня, не успел переместиться под его бросок.

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Во второй половине первого периода россияне смогли нанести лишь один бросок по воротам соперника, американцы, наоборот, работали на полных скоростях и не вылезали из зоны атаки. Второй гол не заставил себя ждать — отметился заброшенной шайбой Алекс Туркотте после того, как игроки Филатова совершили потерю в зоне атаки.

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Второй период начался не так безнадежно для сборной России: в первые десять минут играли аккуратно без ошибок, Грошев убегал «один в ноль», Подколзин имел шанс в меньшинстве. Но на вторую половину игрового отрезка сил не хватило, и американцы начали во всем переигрывать оппонента. Сборная США поражает своими скоростями и контролем шайбы, россияне просто не состоянии были успеть за неуловимыми звездами Америки. На 32-й минуте Болди оформил дубль, а на последней минуте периода Колфилд сделал счет 4:2. Для Кола эта шайба стала уже десятой (!) на турнире.

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Если бы не Аскаров, то счет мог быть куда больше. Ярослав мужественно справился с пропущенными шайбами и не растерял хладнокровия. И ведь голкипер из системы СКА младше большинства игроков на турнире на год — в таком возрасте разница в возрасте очень заметна. Но все-таки по ходу третьего периода Скотников вынужденно заменил его в воротах, у Аскарова то ли возникли проблемы с амуницией, то ли свело ногу. Всеволод без разминки появился на льду и сразу отразил пять или шесть бросков американцев. Возможно, этот момент стал определяющим, потому что вскоре сборная России сумела сократить отставание в счете благодаря Спиридонову. А ведь почти ничто не предвещало, что «Красная машина» проснется.

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Но отыграться не получилось, соперник забил пятый гол. За четыре с половиной минуты до конца россияне опять остались в меньшинстве и лишились шансов забить, еще и пропустили шестую шайбу за три секунды до финальной сирены. Команда Филатова потерпела первое поражение в Швеции, а в следующем матче во вторник сыграет с хозяевами турнира. С «Тре Крунур» будет битва за второе место в группе. Такую Америку не догнать.

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