Белорусские хоккеисты уступили канадцам на юниорском чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

В поединке 3-го тура предварительной группы А подопечные Евгения Есаулова встречались с одним из главных фаворитов турнира командой Канады и уступили с крупным счетом 1:11 (0:3, 1:5, 0:3). В составе белорусов единственную шайбу забросил Виталий Пинчук, реализовавший численное преимущество в конце второго периода при счете 0:8.

На старте мирового первенства белорусская команда обыграла сверстников из Чехии и Финляндии с одинаковым счетом 4:3 и обеспечила себе путевку в плей-офф. Свой заключительный поединок первого этапа белорусы проведут 22 апреля против хоккеистов Швейцарии.

Положение команд: Канада — 9 очков (3 матча), Чехия — 6 (3), Беларусь — 6 (3), Швейцария — 0 (2), Финляндия — 0 (3).

В группе В положение таково: США — 9 (3), Россия — 6 (3), Швеция — 6 (3), Латвия — 0 (2), Словакия — 0 (3).