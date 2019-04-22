Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира в Словакии.
В официальном аккаунте российской национальной команды в микроблоге Twitter была опубликована фотография Ковальчука вместе с Владимиром
Ковальчук получил возможность выступить на чемпионате мира, так как его команда не смогла пробиться в
Чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России выступит на групповом этапе в группе В, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.