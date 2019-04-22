Текущие события
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
21.04
Торонто Мэйпл Ливз2
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
18:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира в Словакии.

Наверх

В официальном аккаунте российской национальной команды в микроблоге Twitter была опубликована фотография Ковальчука вместе с Владимиром Юрзиновым-старшим на базе в подмосковном Новогорске.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук получил возможность выступить на чемпионате мира, так как его команда не смогла пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заняв последнее место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Чемпионат мира в Словакии пройдет с 10 по 26 мая. Сборная России выступит на групповом этапе в группе В, где сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лос-Анджелес Кингз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой
«Мне придется избить Порье»: Хабиб начал раскручивать новый бой
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Ильиных завершила карьеру
Магнус Карлсен не проигрывает 53 партии подряд
Россиянка выиграла чемпионат Европы по шахматам
Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь