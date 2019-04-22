Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею для подготовки к ЧМ

В официальном аккаунте российской национальной команды в микроблоге Twitter была опубликована фотография Ковальчука вместе с Владимиром Юрзиновым-старшим на базе в подмосковном Новогорске.

Ковальчук получил возможность выступить на чемпионате мира, так как его команда не смогла пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заняв последнее место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.