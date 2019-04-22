Белорусские хоккеисты уступили швейцарцам на юниорском чемпионате мира

Сегодня в последнем матче предварительной группы А белорусы после первого периода проигрывали Швейцарии — 0:3. Такое начало не сломило подопечных Евгения Есаулова, и во второй трети Виталий Пинчук и Евгений Оксентюк сократили разрыв до минимума — 2:3. В середине третьего периода Сергей Кузнецов сравнял результат, а Александр Пальчик вывел нашу команду вперед — 4:3. Вскоре швейцарцы восстановили равновесие — 4:4 — и перевели игру в овертайм. В дополнительное время белорусы получили численное преимущество, но не реализовали его, а за 18 секунд до финальной сирены хоккеисты Швейцарии сумели забросить победную шайбу — 5:4.