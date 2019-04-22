Белорусские хоккеисты уступили швейцарцам на юниорском чемпионате мира

Сегодня в последнем матче предварительной группы А белорусы после первого периода проигрывали Швейцарии — 0:3. Такое начало не сломило подопечных Евгения Есаулова, и во второй трети Виталий Пинчук и Евгений Оксентюк сократили разрыв до минимума — 2:3. В середине третьего периода Сергей Кузнецов сравнял результат, а Александр Пальчик вывел нашу команду вперед — 4:3. Вскоре швейцарцы восстановили равновесие — 4:4 — и перевели игру в овертайм. В дополнительное время белорусы получили численное преимущество, но не реализовали его, а за 18 секунд до финальной сирены хоккеисты Швейцарии сумели забросить победную шайбу — 5:4.
В двух стартовых поединках мирового первенства подопечные Евгения Есаулова победили хоккеистов Чехии и Финляндии с одинаковым результатом 4:3, а затем потерпели крупное поражение от команды Канады — 1:11.
23 апреля в группе А состоятся два заключительных поединка: Финляндия — Швейцария, Канада — Чехия.
Положение команд: Канада — 9 очков (3 матча), Чехия — 6 (3), Беларусь — 7 (4), Швейцария — 2 (3), Финляндия — 0 (3).
В группе В хоккеисты Латвии переиграли словаков со счетом 2:0. Турнирное положение: США — 9 (3), Россия — 6 (3), Швеция — 6 (3), Латвия — 3 (3), Словакия — 0 (4).
После завершения группового раунда по 4 сильнейшие команды продолжат борьбу за награды, а худшие дружины двух квинтетов поспорят за право остаться в элите в серии до двух побед.