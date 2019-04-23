Представлен талисман чемпионата мира-2019 по хоккею в Нур-Султане
Казахстанская федерация хоккея представила талисман чемпионата мира-2019 в
Казахстанская федерация хоккея представила талисман чемпионата мира-2019 в
Напомним, чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы А стартует 29 апреля. Казахстанские хоккеисты начнут борьбу за две путевки в элиту матчем со Словенией. Помимо этих двух команд, на лед выйдут сборные Беларуси, Литвы, Южной Кореи и Венгрии.
«Знакомьтесь, снежный барс по имени Барыс! Он вместе с болельщиками будет поддерживать национальную сборную Казахстана и составит вам компанию на хоккейном празднике», — говорится в сообщении КФХ.