Представлен талисман чемпионата мира-2019 по хоккею в Нур-Султане

Напомним, чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы А стартует 29 апреля. Казахстанские хоккеисты начнут борьбу за две путевки в элиту матчем со Словенией. Помимо этих двух команд, на лед выйдут сборные Беларуси, Литвы, Южной Кореи и Венгрии.