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21:40 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты сборной Беларуси отправились на мировое первенство в Казахстан

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси отправились на чемпионат мира в дивизионе А1, который пройдет в столице Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер белорусской дружины Андрей Сидоренко включил в выездной состав 28 хоккеистов:

вратари — Дмитрий Мильчаков («Пльзень», Чехия), Александр Осипков («Юность», Минск), Виталий Трус («Неман», Гродно);.

защитники — Кирилл Готовец, Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все — «Динамо», Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Челябинск, Россия), Даниил Бокун, Никита Устиненко («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Коробов (без клуба), Илья Соловьев (Беларусь U-20);.

нападающие — Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин (все — «Динамо», Минск), Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все — «Неман», Гродно), Александр Когалев, Станислав Лопачук, Павел Развадовский (все — «Юность», Минск), Артем Демков, Виктор Туркин (оба — «Шахтер», Солигорск), Никита Феоктистов («Адмирал», Владивосток, Россия), Джефф Платт («Йокерит», Хельсинки, Финляндия), Данила Карабань («Звезда», Москва, Россия), Егор Шарангович («Бингемтон», США), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», Канада).

В Нур-Султане белорусские хоккеисты 25 апреля проведут заключительный контрольный матч против сборной Казахстана. Только после этого тренерский штаб определит 23 игрока, которые будут бороться за одну из двух путевок в элитный дивизион чемпионата планеты. Соперниками белорусов будут команды Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).

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