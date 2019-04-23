Хоккеисты сборной Беларуси отправились на мировое первенство в Казахстан

нападающие — Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин (все — «Динамо», Минск), Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все — «Неман», Гродно), Александр Когалев, Станислав Лопачук, Павел Развадовский (все — «Юность», Минск), Артем Демков, Виктор Туркин (оба — «Шахтер», Солигорск), Никита Феоктистов («Адмирал», Владивосток, Россия), Джефф Платт («Йокерит», Хельсинки, Финляндия), Данила Карабань («Звезда», Москва, Россия), Егор Шарангович («Бингемтон», США), Максим Сушко («Оуэн-Саунд», Канада).

В Нур-Султане белорусские хоккеисты 25 апреля проведут заключительный контрольный матч против сборной Казахстана. Только после этого тренерский штаб определит 23 игрока, которые будут бороться за одну из двух путевок в элитный дивизион чемпионата планеты. Соперниками белорусов будут команды Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).