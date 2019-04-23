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23 апреля, источник: ТАСС

Сборная России проиграла шведам и заняла третье место в группе на юниорском ЧМ по хоккею

ТАСС, 23 апреля. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) проиграла команде Швеции со счетом 0:3 в заключительном матче группы B на чемпионате мира. Встреча прошла в Эрншёльдсвике (Швеция).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Филип Броберг (24-я минута), Оскар Лаунер (34) и Симон Хольмстрём (54).

По итогам группового этапа россияне заняли третье место, набрав шесть очков в четырех матчах, и вышли в четвертьфинал. Лучшей в группе В стала сборная США (12 очков), выигравшая все четыре встречи, вторыми — шведы (9), четвертыми — латвийцы (3), пятыми — словаки (0). В первом матче российские хоккеисты победили сборную Словакии (6:3), во втором — Латвии (5:1), после чего уступили американцам (3:6). Соперники россиян по четвертьфиналу определятся позднее.

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В турнире принимают участие 10 команд, которые разбиты на две группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал. Команды Швейцарии и Словакии, занявшие последние места в своих группах, 25 апреля сыграют серию до двух побед за право сохранения прописки в высшем дивизионе.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России четыре раза становилась победителем турнира, также в активе россиян две серебряные и три бронзовые медали. Самой титулованной является сборная США, на счету которой 10 побед.

Четвертьфиналы состоятся 25 апреля. Чемпионат мира среди юниоров проходит в шведских городах Умео и Эрншёльдсвик. Турнир завершится 28 апреля.

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