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11:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты сыграют завтра с россиянами в ¼ финала юниорского ЧМ

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U-18) в Швеции состоялись заключительные поединки группового этапа, после которых определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче аутсайдеров предварительной группы А хоккеисты Финляндии разгромили Швейцарию — 12:0. Команда Канады победила чехов — 6;2. Сборная Беларуси на первом этапе обыграла чехов и финнов с одинаковым результатом 4:3, а также уступила канадцам — 1:11 и швейцарцам — 4:5 (в овертайме). Итоговое положение: Канада — 12 очков, Беларусь — 7, Чехия — 6, Финляндия — 3, Швейцария — 2.

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В группе В также состоялись два поединка: США — Латвия — 7:1, Россия — Швеция — 0:3. Итоговое положение: США — 12, Швеция — 9, Россия — 6, Латвия — 3, Словакия — 0.

Таким образом, 25 апреля в четвертьфинале сборная Беларуси встретится со сверстниками из России. Составы остальных пар ¼ финала: Канада — Латвия, США — Финляндия, Швеция — Чехия.

Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 28 апреля.

Хоккеисты Швейцарии и Словакии в серии до двух побед определят, кто из них останется в элитном дивизионе.

В прошлом году победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы.

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