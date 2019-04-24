Зайцев и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф НХЛ (счет в серии 3−4). Гусев был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в седьмом раунде под общим 202-м номером. В июне 2017 года права на хоккеиста в результате драфта расширения получил «Вегас». В середине апреля 26-летний нападающий, выступавший ранее за петербургский СКА, подписал контракт с «Вегасом», при этом СКА сохранил права на игрока в КХЛ.

В сезоне-2018/19 Гусев в составе СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где петербуржцы в семи матчах уступили московскому ЦСКА. Гусев сыграл 62 встречи в «регулярке» КХЛ и набрал 82 очка (17 шайб и 65 передач), в плей-офф — 19 очков (9+10) за 18 игр.