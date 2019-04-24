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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зайцев и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Форвард «Вегаса» Никита Гусев и защитник «Торонто» Никита Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира, сообщается в микроблоге национальной команды в Twitter.

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Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в первом раунде плей-офф НХЛ (счет в серии 3−4). Гусев был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в седьмом раунде под общим 202-м номером. В июне 2017 года права на хоккеиста в результате драфта расширения получил «Вегас». В середине апреля 26-летний нападающий, выступавший ранее за петербургский СКА, подписал контракт с «Вегасом», при этом СКА сохранил права на игрока в КХЛ.

В сезоне-2018/19 Гусев в составе СКА дошел до финала Западной конференции КХЛ, где петербуржцы в семи матчах уступили московскому ЦСКА. Гусев сыграл 62 встречи в «регулярке» КХЛ и набрал 82 очка (17 шайб и 65 передач), в плей-офф — 19 очков (9+10) за 18 игр.

«Торонто» в первом раунде плей-офф потерпел поражение от «Бостона» (счет в серии 3−4). Зайцев в регулярном чемпионате НХЛ заработал 14 очков (3+11) в 81 матче, в плей-офф россиянин отметился двумя передачами.

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