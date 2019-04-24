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13:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гусев присоединится к сборной России 29 апреля

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев присоединится к сборной России 29 апреля в Новогорске, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

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Гусев и защитник «Торонто» Никита Зайцев в среду были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» и «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли уступили соответственно «Сан-Хосе» и «Бостону».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

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