Гусев присоединится к сборной России 29 апреля
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев присоединится к сборной России 29 апреля в Новогорске, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нападающий клуба НХЛ «Вегас» Никита Гусев присоединится к сборной России 29 апреля в Новогорске, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Гусев и защитник «Торонто» Никита Зайцев в среду были вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019.
«Вегас» и «Торонто» в первом раунде Кубка Стэнли уступили соответственно «Сан-Хосе» и «Бостону».
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.