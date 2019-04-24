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14:40 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана выбрала капитана на товарищеские матчи перед домашним ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею определилась с капитаном на товарищеские матчи перед стартом на домашнем чемпионате мира-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки на «Барыс-Арене» сыграют 25 апреля с командой Беларуси, а 26 апреля — с Южной Кореей. Начало игр в 19:00.

«На товарищеских матчах с Беларусью и Южной Кореей капитаном сборной Казахстана станет Брэндон Боченски, а его помощниками будут Максим Семенов и Талгат Жайлауов», — говорится в сообщении «Барыса» на странице Instagram.

Напомним, чемпионат мира по хоккею (дивизион 1, группа А) пройдет в столичном спорткомплексе «Барыс Арена» с 29 апреля по 5 мая этого года. Прямую трансляцию матчей покажет телеканал QazSport.

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Сборная Казахстана выбрала капитана на товарищеские матчи перед домашним ЧМ по хоккею
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