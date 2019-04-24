Сборная Казахстана выбрала капитана на товарищеские матчи перед домашним ЧМ по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Андрея Скабелки на «Барыс-Арене» сыграют 25 апреля с командой Беларуси, а 26 апреля — с Южной Кореей. Начало игр в 19:00.

«На товарищеских матчах с Беларусью и Южной Кореей капитаном сборной Казахстана станет Брэндон Боченски, а его помощниками будут Максим Семенов и Талгат Жайлауов», — говорится в сообщении «Барыса» на странице Instagram.

Напомним, чемпионат мира по хоккею (дивизион 1, группа А) пройдет в столичном спорткомплексе «Барыс Арена» с 29 апреля по 5 мая этого года. Прямую трансляцию матчей покажет телеканал QazSport.