Сборная Казахстана выбрала капитана на товарищеские матчи перед домашним ЧМ по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею определилась с капитаном на товарищеские матчи перед стартом на домашнем чемпионате мира-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею определилась с капитаном на товарищеские матчи перед стартом на домашнем чемпионате мира-2019, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Андрея Скабелки на «Барыс-Арене» сыграют 25 апреля с командой Беларуси, а 26 апреля — с Южной Кореей. Начало игр в 19:00.
«На товарищеских матчах с Беларусью и Южной Кореей капитаном сборной Казахстана станет Брэндон Боченски, а его помощниками будут Максим Семенов и Талгат Жайлауов», — говорится в сообщении «Барыса» на странице Instagram.
Напомним, чемпионат мира по хоккею (дивизион 1, группа А) пройдет в столичном спорткомплексе «Барыс Арена» с 29 апреля по 5 мая этого года. Прямую трансляцию матчей покажет телеканал QazSport.