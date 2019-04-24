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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана остался без главного тренера перед стартом ЧМ-2019 по хоккею

Финский тренер Ярмо Толванен попал в больницу и не сможет руководить сборной Венгрии на чемпионате мира по хоккею в Нур-Султане. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея страны.

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Исполнять обязанности главного тренера будет венгр Гергели Майорош, который работает ассистентом Толванена. В случае необходимости финн будет консультировать команду дистанционно.

В сборной Майорош работает с 2013 года. Сначала он был видеооператором, а затем вошел в штаб Толванена.

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Сборная Венгрии сделает все возможное, чтобы достойно выступить в Казахстане. Мы претендуем на высокие результаты. Вся команда и тренерский штаб желает Ярмо Толванену скорейшего выздоровления», — сказал Майорош.

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На данный момент состояние Толванена оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что госпитализация была неожиданной. В сборной Венгрии 63-летний Толванен работает с 2017 года.

ЧМ-2019 в группе А первого дивизиона пройдет с 29 апреля по 5 мая на «Барыс-Арене» в Нур-Султане. За две путевки в элиту вместе с Казахстаном поборются Беларусь, Южная Корея, Венгрия, Словения и Литва.

Сборная Казастана откроет ЧМ-2019 матчем со Словенией, который пройдет 29 апреля. С расписанием всех игр турнира можно ознакомиться здесь.

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