Соперник сборной Казахстана остался без главного тренера перед стартом ЧМ-2019 по хоккею
Финский тренер Ярмо Толванен попал в больницу и не сможет руководить сборной Венгрии на чемпионате мира по хоккею в
Финский тренер Ярмо Толванен попал в больницу и не сможет руководить сборной Венгрии на чемпионате мира по хоккею в
Исполнять обязанности главного тренера будет венгр Гергели Майорош, который работает ассистентом Толванена. В случае необходимости финн будет консультировать команду дистанционно.
В сборной Майорош работает с 2013 года. Сначала он был видеооператором, а затем вошел в штаб Толванена.
«Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Сборная Венгрии сделает все возможное, чтобы достойно выступить в Казахстане. Мы претендуем на высокие результаты. Вся команда и тренерский штаб желает Ярмо Толванену скорейшего выздоровления», — сказал Майорош.
На данный момент состояние Толванена оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что госпитализация была неожиданной. В сборной Венгрии 63-летний Толванен работает с 2017 года.
ЧМ-2019 в группе А первого дивизиона пройдет с 29 апреля по 5 мая на «Барыс-Арене» в
Сборная Казастана откроет ЧМ-2019 матчем со Словенией, который пройдет 29 апреля. С расписанием всех игр турнира можно ознакомиться здесь.