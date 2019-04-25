Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ

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В четверг клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», за который выступают Овечкин, Кузнецов и Орлов, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии первого раунда «Каролине» со счетом 3−4.

Капитан столичного клуба в текущем сезоне набрал 89 (51 шайба + 38 передач) очков. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб. В истории НХЛ Овечкин уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. В плей-офф в активе 33-летнего хоккеиста 9 (4+5) очков.

Кузнецов, защищающий цвета «Вашингтона» с 2013 года, в прошедшем регулярном чемпионате набрал 72 (21+51) балла за результативность. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард записал себе в актив 6 (1+5) очков. Орлов же в регулярном первенстве набрал 29 (3+26) баллов, а в плей-офф — 4 (0+4).

Каждый из хоккеистов уже становился чемпионом мира. Овечкин выигрывал мировое первенство трижды (2008, 2012, 2014), на счету Кузнецова две победы (2012, 2014), в активе Орлова — одна (2014).