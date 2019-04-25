На юниорском чемпионате мира по хоккею сегодня определятся полуфиналисты: Беларусь сыграет с Россией

В первом четвертьфинальном поединке сборная Беларуси, занявшая второе место в предварительной группе А, сыграет со сверстниками из России, которые финишировали третьими в группе В. Эта встреча начнется в 16.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ее победитель в полуфинале будет соперничать с лучшей командой пары США — Финляндия. Американцы на первом этапе стали лучшими в группе В, одержав 4 победы в четырех проведенных матчах, а финны с одной викторией заняли 4-е место в группе А. Белорусские хоккеисты обыграли финскую команду — 4:3. С таким же результатом подопечные Евгения Есаулова взяли верх над чехами, а кроме того, уступили канадцам (1:11) и швейцарцам (4:5, в овертайме).