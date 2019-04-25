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13:48 (мск), источник: БЕЛТА

На юниорском чемпионате мира по хоккею сегодня определятся полуфиналисты: Беларусь сыграет с Россией

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею среди юниоров (U-18) в Швеции сегодня определится квартет участников полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом четвертьфинальном поединке сборная Беларуси, занявшая второе место в предварительной группе А, сыграет со сверстниками из России, которые финишировали третьими в группе В. Эта встреча начнется в 16.30 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Ее победитель в полуфинале будет соперничать с лучшей командой пары США — Финляндия. Американцы на первом этапе стали лучшими в группе В, одержав 4 победы в четырех проведенных матчах, а финны с одной викторией заняли 4-е место в группе А. Белорусские хоккеисты обыграли финскую команду — 4:3. С таким же результатом подопечные Евгения Есаулова взяли верх над чехами, а кроме того, уступили канадцам (1:11) и швейцарцам (4:5, в овертайме).

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Составы остальных пар ¼ финала: Канада — Латвия, Швеция — Чехия.

Полуфинальные встречи пройдут 27 апреля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 28 апреля.

Неудачники группового этапа хоккеисты Швейцарии и Словакии сегодня начнут серию до двух побед за право остаться в элитном дивизионе мирового первенства среди юниоров.

В прошлом году победителями юниорского чемпионата планеты стали хоккеисты Финляндии, серебро досталось команде США, бронзу завоевали шведы. Белорусы уступили финской сборной на стадии четвертьфинала.

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