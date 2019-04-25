Вратарь «Рейнджерс» Георгиев: Хочу помочь сборной России выиграть чемпионат мира

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Российский вратарь Александр Георгиев провел первый полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс». Молодой талантливый голкипер стал дебютантом сборной России в матчах Еврочелленджа и продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в мае в Словакии. В интервью ТАСС 23-летний хоккеист поделился впечатлениями от вызова в национальную команду, рассказал о конкуренции с основным вратарем «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, а также своих планах на следующий сезон.

Читайте также Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ

— Александр, как оцениваете свои первые игры в российской сборной?

— Очень приятно начать с побед (сборная России дважды обыграла швейцарцев, а в среду была сильнее команды Латвии — прим. ТАСС). Ребята играли хорошо, я только первые матчи провел после небольшого перерыва. Не тренировался на льду примерно неделю, надеюсь, что дальше будет лучше и лучше.

— Какая из трех игр была для вас самой легкой, а какая самой сложной?

— Во втором матче швейцарцы больше бросали и активнее шли на ворота. Мне было достаточно комфортно, в первом периоде сразу почувствовал игру.

— Как проходит адаптация, успели уже приспособиться к большим площадкам?

— Хоккей на больших и маленьких площадках достаточно сильно отличается. Я стараюсь об этом особо не думать, игроки тут тоже очень мастеровитые. Мне главное играть в свою игру и не думать о размерах площадки.

— В чем различия между тренировками сборной России и «Рейнджерс»?

— Сейчас все ребята собрались из разных команд, на тренировках очень много времени уделяется системе игры. Особенно выходу из зоны. В НХЛ в начале сезона тоже системные вещи разбирают, а потом уже больше поддерживают форму.

— А что конкретно от вас требуют тренеры по вратарям?

— Рашит Давыдов [тренер вратарей сборной России] сказал, что сначала посмотрит, как я обычно провожу тренировку, говорит делать то, что я привык, а позже он начнет уже добавлять свои упражнения.

— Вы первый раз в национальной сборной, как приняли в коллективе?

— Мы пересекались с ребятами из ярославского «Локомотива» в молодежной команде. Был знаком с Егором Коршковым, Павлом Красковским и Александром Елесиным. Так что уже немного некоторых знал, с вратарями быстро нашли общий язык. Сейчас начинаю знакомиться с остальными. Все очень интересные люди и хорошие хоккеисты, мне все очень нравится.

«Понимаешь, что представляешь целую страну»

— Какие ощущения от пребывания в сборной, что значит для вас представлять страну на международных турнирах?

— Надевать форму сборной России — очень приятное чувство. Ты понимаешь, что представляешь целую страну. Очень хочется побороться за первое место на чемпионате мира.

— Как микроклимат в команде, чувствуется ли серьезная конкуренция?

— Атмосфера очень хорошая. Все друг с другом общаются, понимают, что борются за место в составе, но в то же время понимают, что мы конкурируем не друг против друга, а вместе друг с другом.

— Можно ли сравнить с предсезонкой в НХЛ, когда идет борьба за попадание в состав основной команды?

— Тренировочный лагерь в НХЛ всего две недели, там несколько игр и уже начинается сезон. А тут сборы больше месяца, больше возможности показать себя.

— Ожидали ли вызова в сборную?

— Вообще да. Потому что концовка сезона за «Рейнджерс» у меня выдалась достаточно хорошей. Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную.

— По ходу всего сезона поддерживали ли связь с тренерами сборной?

— Рашит Давыдов писал, что следит за мной, поздравлял после удачных игр. Мы постоянно были на связи.

— Конкуренция на позиции вратаря в сборной России очень серьезная, готовы стать основным на чемпионате мира?

— Стараюсь не думать о том, какие у меня конкуренты, концентрируюсь полностью на своей игре, на том, что я могу делать. На тренировках стараюсь по максимуму, выкладываюсь на сто процентов и показываю все, что умею.

— В нынешнем сезоне в НХЛ регулярно играли пять российских вратарей, Илья Сорокин провел великолепный плей-офф за ЦСКА, по ходу чемпионата хорошо смотрелись Игорь Шестеркин и Илья Коновалов. С чем связываете такой прогресс молодого поколения российских вратарей?

— Вы правы, именно новое поколение вратарей в России очень хорошее. Думаю, это связано с тем, что Федерация хоккея России проводит большую работу с тренерами. Очень много стало качественных специалистов по вратарям. Я думаю, что лимит на российских вратарей в КХЛ (не более одного иностранного вратаря в команде — прим. ТАСС) тоже помог, потому что многие стали подключать молодых и давать им шанс, которым они пользуются. Очень важно давать возможность проявить себя молодежи.

— Сами успеваете следить за КХЛ и за вратарями?

— Если честно, вообще не слежу. Не хватает времени, своего хоккея достаточно.

— Знакомы с Игорем Шестеркиным?

— Нет, пока не знаком.

— У Шестеркина заканчивается контракт со СКА, а права в НХЛ принадлежат «Рейнджерс», ждете его в следующем году?

— У меня давно не было российского партнера по вратарям, было бы достаточно интересно.

Читайте также Ковальчук отметил, что сам пожелал участвовать в матчах со сборной Латвии

«Хочу играть еще больше»

— Вы провели первый полноценный сезон в НХЛ, как его в целом оцените?

— Положительно, очень хороший сезон получился. Перед началом я думал, что если проведу 30 игр — это будет очень хорошим раскладом. Понятно, что если у Хенрика Лундквиста нет травм, то он — первый номер. Но я сыграл 33 матча, плюс меня спускали в АХЛ, где я тоже много игровой практики получил. В конце сезона почувствовал, что моя игра вышла на более высокий уровень.

— Матчи в АХЛ пошли на пользу?

— Для развития лучше получать больше игровой практики, а не играть по два матча в месяц. Мы с руководством разговаривали, что если будет возможность отправлять меня в АХЛ, они так и будут делать.

— В Нью-Йорке уже чувствуете себя как дома?

— Да. Клуб мне помог с квартирой в Манхэттене. Чувствую себя комфортно. Знаю, в какой продуктовый лучше не ходить, где находятся красивые и интересные районы, что можно посмотреть.

— Лундквист не молодеет, готовы ли конкурировать с ним за место первого номера уже в следующем сезоне?

— Естественно, я хочу играть все больше и больше. Лундквист — отличный вратарь. Очень приятно, что мы с ним в одной команде, у меня есть возможность понаблюдать за будущим членом Зала славы. Это бесценный опыт. Он работает и отдается каждой тренировке на сто процентов, как будто это финал Кубка Стэнли. И человек суперский, стараюсь за ним маленькие нюансы подмечать. Но я надеюсь, что буду постепенно получать больше игрового времени.

— В последних матчах показалось, что Лундквист не в полную силу играет.

— Да нет, ну что вы. Хенрик — один из тех людей, кто больше всего ненавидит проигрывать. Он каждое поражение воспринимает так, как будто ему нож в сердце вставили.

— Но в концовке сезона вы играли сильнее его.

— Надо продолжать работать дальше и еще прибавлять.

— С другими российскими ребятами из «Рейнджерс» какие отношения сложились?

— Очень хорошие. Буча [Павел Бучневич] — очень забавный, Намес [Владислав Наместников] тоже парень хороший, в Воскресенске играл.

— Жалеете, что они не сыграют за сборную?

— У Влада травма. Бучневича, насколько я знаю, не вызвали в команду.

— Лундквист тоже едет на чемпионат мира, в последнем матче группового турнира предстоит встреча со сборной Швеции.

— Мы в конце сезона с ним разговаривали, говорил, что хотел отдохнуть и подумать, есть ли силы. Я знаю, насколько он готов конкурировать и бороться за победу, так что не удивлен, что он решил сыграть за сборную.

— Слабые места его знаете, российским хоккеистам расскажете перед игрой?

— Постараюсь помочь команде чем смогу.

— В этом сезоне в «Рейнджерс» не было капитана. Кто из полевых игроков пользуется наибольшим авторитетом?

— Да, ситуация необычная, у нас было пять ассистентов, но капитана не было. Наверное, Марк Стаал самый авторитетный. Он больше десяти лет в команде. Но у нас есть очень много лидеров, которые ведут за собой и на льду, и в раздевалке.

Читайте также Подготовка к ЧМ идет по плану. Российские хоккеисты снова обыграли швейцарцев

«Всегда мечтал играть в НХЛ»

— В России вы не провели ни одного матча, в 17 лет уехали в Финляндию. Почему так получилось, ведь не многие российские хоккеисты пробуют себя в других европейских чемпионатах?

— Получилось, что я подписал контракт с клубом Молодежной хоккейной лиги «Химик», но там были два вратаря намного старше меня: мне было 17, а им 20−21. Мне не давали игрового времени. Мы с родителями хотели найти вариант, чтобы я играл, и предоставился шанс поехать на просмотр в Финляндию. Мы знали тренера по вратарям Фредрика Норенну, я ездил к нему в детстве в лагеря. Я приехал на несколько дней, хорошо показал себя, оставили и дали шанс. Забавно, что шведским филиалом заведует Лундквист. Когда решали, куда поехать, выбрали Финляндию, потому что поближе и подешевле. Было бы очень смешно, если бы я поехал к Хенрику.

— Вы рассказывали ему эту историю?

— Нет, про это не разговаривали. Надо будет как-нибудь поговорить, забавный момент.

— Вы занимались в России, Финляндии и США. В чем разница вратарских школ и какая, на ваш взгляд, сейчас сильнее?

— В России мне заложили все основы. Дали базу, катание. В Финляндии я уже ощутил профессиональный подход. Сейчас в «Рейнджерс» — это уже высший уровень хоккея. Там вратарский тренер в кардинальном смысле ничего не меняет, только подправляет небольшие детали. Сейчас все меньше и меньше различий между вратарскими школами, все учат одинаково. Каждый вратарь должен найти что-то свое. Например, не может вратарь с ростом два метра играть так, как с ростом 180 сантиметров. Не считаю, что это хорошо, если все будут действовать одинаково.

— Вы уже нашли свой козырь, изюминку?

— Козырь не буду говорить в чем. Могу сказать, что я не падаю на каждый бросок, стараюсь больше перемещаться на ногах. Считаю, что это достаточно важно.

— Как вас позвали в «Рейнджерс»?

— Я играл в Финляндии три года, и представители этого клуба мною интересовались, пригласили в лагерь по развитию. Потом я понравился руководству.

— Другие клубы из НХЛ вами не интересовались? Может, кто-то из российских клубов?

— Из НХЛ интересовались мною, еще когда я был на драфте. Из одной команды даже до драфта звонили, говорили, что выберут, но не выбрали. Потом «Рейнджерс» проявили наибольший интерес и сказали, что есть возможность быть основным вратарем в фарм-клубе в АХЛ. Я счастлив, что все так сложилось.

— Если бы было предложение из России, что бы предпочли — клуб КХЛ или АХЛ?

— Я вообще сейчас не думаю об этом, сейчас все мысли о том, чтобы закрепиться в «Рейнджерс». Со временем надеюсь стать основным вратарем.

— О переходе в какой-либо российский клуб не думаете даже с учетом вероятной возможности сыграть на Олимпиаде?

— Нет, я хочу играть за «Рейнджерс». Они дали мне шанс, я хочу за него уцепиться. Всегда мечтал играть в НХЛ.

«Уровень чемпионата мира заметно вырос»

— А как относитесь к тому, что игроки из НХЛ не выступали на Олимпиаде?

— Знаю, что многие этим были недовольны. Думаю, что скоро ассоциация игроков будет разговаривать с лигой по поводу следующего коллективного соглашения. Это будет один из ключевых моментов.

— Но зато уровень чемпионата мира заметно вырос в последние годы, много сильных игроков стали с большим желанием приезжать в свои сборные.

— Да, вы правы. Сейчас уровень чемпионата мира очень сильно поднялся, тем интереснее будет сыграть, проверить свои силы. У американцев очень сильная команда собирается, почти все игроки являются лидерами своих клубов в НХЛ. У шведов тоже состав хороший.

— Некоторые, наоборот, считают недостатком проведение чемпионата мира каждый год.

— Ну, можно вообще проводить раз в десять лет (смеется). И кому тогда это будет интересно, я не знаю. Я считаю, что надо каждый год смотреть, какая из сборных сильнее на данный момент. Это оптимальный формат.

— Жалеете, что Кубок мира не состоится?

— У меня пока даже мыслей не было о Кубке мира. Когда он проводился в 2016 году, меня и близко не было в сборной. Было бы интересно сыграть в 2020 году, но, к сожалению, не получится.

Но я думаю, что этот турнир еще состоится.

Беседовал Артем Крук

Смотрите также: Жены и подруги хоккеистов сборной России