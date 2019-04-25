Вратарь «Рейнджерс» Георгиев: Хочу помочь сборной России выиграть чемпионат мира

Российский вратарь Александр Георгиев провел первый полноценный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Йорк Рейнджерс». Молодой талантливый голкипер стал дебютантом сборной России в матчах Еврочелленджа и продолжает готовиться к чемпионату мира, который пройдет в мае в Словакии. В интервью ТАСС 23-летний хоккеист поделился впечатлениями от вызова в национальную команду, рассказал о конкуренции с основным вратарем «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, а также своих планах на следующий сезон.
— Александр, как оцениваете свои первые игры в российской сборной?
— Очень приятно начать с побед (сборная России дважды обыграла швейцарцев, а в среду была сильнее команды Латвии — прим. ТАСС). Ребята играли хорошо, я только первые матчи провел после небольшого перерыва. Не тренировался на льду примерно неделю, надеюсь, что дальше будет лучше и лучше.
— Какая из трех игр была для вас самой легкой, а какая самой сложной?
— Во втором матче швейцарцы больше бросали и активнее шли на ворота. Мне было достаточно комфортно, в первом периоде сразу почувствовал игру.
— Как проходит адаптация, успели уже приспособиться к большим площадкам?
— Хоккей на больших и маленьких площадках достаточно сильно отличается. Я стараюсь об этом особо не думать, игроки тут тоже очень мастеровитые. Мне главное играть в свою игру и не думать о размерах площадки.
— В чем различия между тренировками сборной России и «Рейнджерс»?
— Сейчас все ребята собрались из разных команд, на тренировках очень много времени уделяется системе игры. Особенно выходу из зоны. В НХЛ в начале сезона тоже системные вещи разбирают, а потом уже больше поддерживают форму.
— А что конкретно от вас требуют тренеры по вратарям?
— Рашит Давыдов [тренер вратарей сборной России] сказал, что сначала посмотрит, как я обычно провожу тренировку, говорит делать то, что я привык, а позже он начнет уже добавлять свои упражнения.
— Вы первый раз в национальной сборной, как приняли в коллективе?
— Мы пересекались с ребятами из ярославского «Локомотива» в молодежной команде. Был знаком с Егором Коршковым, Павлом Красковским и Александром Елесиным. Так что уже немного некоторых знал, с вратарями быстро нашли общий язык. Сейчас начинаю знакомиться с остальными. Все очень интересные люди и хорошие хоккеисты, мне все очень нравится.
«Понимаешь, что представляешь целую страну»
— Какие ощущения от пребывания в сборной, что значит для вас представлять страну на международных турнирах?
— Надевать форму сборной России — очень приятное чувство. Ты понимаешь, что представляешь целую страну. Очень хочется побороться за первое место на чемпионате мира.
— Как микроклимат в команде, чувствуется ли серьезная конкуренция?
— Атмосфера очень хорошая. Все друг с другом общаются, понимают, что борются за место в составе, но в то же время понимают, что мы конкурируем не друг против друга, а вместе друг с другом.
— Можно ли сравнить с предсезонкой в НХЛ, когда идет борьба за попадание в состав основной команды?
— Тренировочный лагерь в НХЛ всего две недели, там несколько игр и уже начинается сезон. А тут сборы больше месяца, больше возможности показать себя.
— Ожидали ли вызова в сборную?
— Вообще да. Потому что концовка сезона за «Рейнджерс» у меня выдалась достаточно хорошей. Рассчитывал на то, что есть шанс сыграть за сборную.
— По ходу всего сезона поддерживали ли связь с тренерами сборной?
— Рашит Давыдов писал, что следит за мной, поздравлял после удачных игр. Мы постоянно были на связи.
— Конкуренция на позиции вратаря в сборной России очень серьезная, готовы стать основным на чемпионате мира?
— Стараюсь не думать о том, какие у меня конкуренты, концентрируюсь полностью на своей игре, на том, что я могу делать. На тренировках стараюсь по максимуму, выкладываюсь на сто процентов и показываю все, что умею.
— В нынешнем сезоне в НХЛ регулярно играли пять российских вратарей, Илья Сорокин провел великолепный плей-офф за ЦСКА, по ходу чемпионата хорошо смотрелись Игорь Шестеркин и Илья Коновалов. С чем связываете такой прогресс молодого поколения российских вратарей?
— Вы правы, именно новое поколение вратарей в России очень хорошее. Думаю, это связано с тем, что Федерация хоккея России проводит большую работу с тренерами. Очень много стало качественных специалистов по вратарям. Я думаю, что лимит на российских вратарей в КХЛ (не более одного иностранного вратаря в команде — прим. ТАСС) тоже помог, потому что многие стали подключать молодых и давать им шанс, которым они пользуются. Очень важно давать возможность проявить себя молодежи.
— Сами успеваете следить за КХЛ и за вратарями?
— Если честно, вообще не слежу. Не хватает времени, своего хоккея достаточно.
— Знакомы с Игорем Шестеркиным?
— У Шестеркина заканчивается контракт со СКА, а права в НХЛ принадлежат «Рейнджерс», ждете его в следующем году?
— У меня давно не было российского партнера по вратарям, было бы достаточно интересно.
«Хочу играть еще больше»
— Вы провели первый полноценный сезон в НХЛ, как его в целом оцените?
— Положительно, очень хороший сезон получился. Перед началом я думал, что если проведу 30 игр — это будет очень хорошим раскладом. Понятно, что если у Хенрика Лундквиста нет травм, то он — первый номер. Но я сыграл 33 матча, плюс меня спускали в АХЛ, где я тоже много игровой практики получил. В конце сезона почувствовал, что моя игра вышла на более высокий уровень.
— Матчи в АХЛ пошли на пользу?
— Для развития лучше получать больше игровой практики, а не играть по два матча в месяц. Мы с руководством разговаривали, что если будет возможность отправлять меня в АХЛ, они так и будут делать.
— В Нью-Йорке уже чувствуете себя как дома?
— Да. Клуб мне помог с квартирой в Манхэттене. Чувствую себя комфортно. Знаю, в какой продуктовый лучше не ходить, где находятся красивые и интересные районы, что можно посмотреть.
— Лундквист не молодеет, готовы ли конкурировать с ним за место первого номера уже в следующем сезоне?
— Естественно, я хочу играть все больше и больше. Лундквист — отличный вратарь. Очень приятно, что мы с ним в одной команде, у меня есть возможность понаблюдать за будущим членом Зала славы. Это бесценный опыт. Он работает и отдается каждой тренировке на сто процентов, как будто это финал Кубка Стэнли. И человек суперский, стараюсь за ним маленькие нюансы подмечать. Но я надеюсь, что буду постепенно получать больше игрового времени.
— В последних матчах показалось, что Лундквист не в полную силу играет.
— Да нет, ну что вы. Хенрик — один из тех людей, кто больше всего ненавидит проигрывать. Он каждое поражение воспринимает так, как будто ему нож в сердце вставили.
— Но в концовке сезона вы играли сильнее его.
— Надо продолжать работать дальше и еще прибавлять.
— С другими российскими ребятами из «Рейнджерс» какие отношения сложились?
— Очень хорошие. Буча [Павел Бучневич] — очень забавный, Намес [Владислав Наместников] тоже парень хороший, в Воскресенске играл.
— Жалеете, что они не сыграют за сборную?
— У Влада травма. Бучневича, насколько я знаю, не вызвали в команду.
— Лундквист тоже едет на чемпионат мира, в последнем матче группового турнира предстоит встреча со сборной Швеции.
— Мы в конце сезона с ним разговаривали, говорил, что хотел отдохнуть и подумать, есть ли силы. Я знаю, насколько он готов конкурировать и бороться за победу, так что не удивлен, что он решил сыграть за сборную.
— Слабые места его знаете, российским хоккеистам расскажете перед игрой?
— Постараюсь помочь команде чем смогу.
— В этом сезоне в «Рейнджерс» не было капитана. Кто из полевых игроков пользуется наибольшим авторитетом?
— Да, ситуация необычная, у нас было пять ассистентов, но капитана не было. Наверное, Марк Стаал самый авторитетный. Он больше десяти лет в команде. Но у нас есть очень много лидеров, которые ведут за собой и на льду, и в раздевалке.
«Всегда мечтал играть в НХЛ»
— В России вы не провели ни одного матча, в 17 лет уехали в Финляндию. Почему так получилось, ведь не многие российские хоккеисты пробуют себя в других европейских чемпионатах?
— Получилось, что я подписал контракт с клубом Молодежной хоккейной лиги «Химик», но там были два вратаря намного старше меня: мне было 17, а им 20−21. Мне не давали игрового времени. Мы с родителями хотели найти вариант, чтобы я играл, и предоставился шанс поехать на просмотр в Финляндию. Мы знали тренера по вратарям Фредрика Норенну, я ездил к нему в детстве в лагеря. Я приехал на несколько дней, хорошо показал себя, оставили и дали шанс. Забавно, что шведским филиалом заведует Лундквист. Когда решали, куда поехать, выбрали Финляндию, потому что поближе и подешевле. Было бы очень смешно, если бы я поехал к Хенрику.
— Вы рассказывали ему эту историю?
— Нет, про это не разговаривали. Надо будет как-нибудь поговорить, забавный момент.
— Вы занимались в России, Финляндии и США. В чем разница вратарских школ и какая, на ваш взгляд, сейчас сильнее?
— В России мне заложили все основы. Дали базу, катание. В Финляндии я уже ощутил профессиональный подход. Сейчас в «Рейнджерс» — это уже высший уровень хоккея. Там вратарский тренер в кардинальном смысле ничего не меняет, только подправляет небольшие детали. Сейчас все меньше и меньше различий между вратарскими школами, все учат одинаково. Каждый вратарь должен найти что-то свое. Например, не может вратарь с ростом два метра играть так, как с ростом 180 сантиметров. Не считаю, что это хорошо, если все будут действовать одинаково.
— Вы уже нашли свой козырь, изюминку?
— Козырь не буду говорить в чем. Могу сказать, что я не падаю на каждый бросок, стараюсь больше перемещаться на ногах. Считаю, что это достаточно важно.
— Как вас позвали в «Рейнджерс»?
— Я играл в Финляндии три года, и представители этого клуба мною интересовались, пригласили в лагерь по развитию. Потом я понравился руководству.
— Другие клубы из НХЛ вами не интересовались? Может, кто-то из российских клубов?
— Из НХЛ интересовались мною, еще когда я был на драфте. Из одной команды даже до драфта звонили, говорили, что выберут, но не выбрали. Потом «Рейнджерс» проявили наибольший интерес и сказали, что есть возможность быть основным вратарем в фарм-клубе в АХЛ. Я счастлив, что все так сложилось.
— Если бы было предложение из России, что бы предпочли — клуб КХЛ или АХЛ?
— Я вообще сейчас не думаю об этом, сейчас все мысли о том, чтобы закрепиться в «Рейнджерс». Со временем надеюсь стать основным вратарем.
— О переходе в какой-либо российский клуб не думаете даже с учетом вероятной возможности сыграть на Олимпиаде?
— Нет, я хочу играть за «Рейнджерс». Они дали мне шанс, я хочу за него уцепиться. Всегда мечтал играть в НХЛ.
«Уровень чемпионата мира заметно вырос»
— А как относитесь к тому, что игроки из НХЛ не выступали на Олимпиаде?
— Знаю, что многие этим были недовольны. Думаю, что скоро ассоциация игроков будет разговаривать с лигой по поводу следующего коллективного соглашения. Это будет один из ключевых моментов.
— Но зато уровень чемпионата мира заметно вырос в последние годы, много сильных игроков стали с большим желанием приезжать в свои сборные.
— Да, вы правы. Сейчас уровень чемпионата мира очень сильно поднялся, тем интереснее будет сыграть, проверить свои силы. У американцев очень сильная команда собирается, почти все игроки являются лидерами своих клубов в НХЛ. У шведов тоже состав хороший.
— Некоторые, наоборот, считают недостатком проведение чемпионата мира каждый год.
— Ну, можно вообще проводить раз в десять лет (смеется). И кому тогда это будет интересно, я не знаю. Я считаю, что надо каждый год смотреть, какая из сборных сильнее на данный момент. Это оптимальный формат.
— Жалеете, что Кубок мира не состоится?
— У меня пока даже мыслей не было о Кубке мира. Когда он проводился в 2016 году, меня и близко не было в сборной. Было бы интересно сыграть в 2020 году, но, к сожалению, не получится.
Но я думаю, что этот турнир еще состоится.
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