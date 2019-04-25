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20:07 (мск), источник: ТАСС

Сборная России разгромила белорусов и вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею

ТАСС, 25 апреля. Сборная России по хоккею (игроки до 18 лет) победила команду Белоруссии со счетом 6:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Встреча прошла в Умео (Швеция).

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Шайбы забросили Илья Николаев (17-я минута), Арсений Грицюк (20), Данил Гущин (24), Родион Амиров (25), Егор Чинахов (39) и Егор Спиридонов (57). Впервые на турнире сборная России смогла не пропустить, ворота россиян защищал Ярослав Аскаров.

В полуфинале россияне 27 апреля сыграют со сборной США, которая в своем четвертьфинальном поединке разгромила финнов со счетом 6:0. Сборная России встречалась с американцами на групповом этапе турнира, тогда российские хоккеисты уступили со счетом 3:6.

Юниорский чемпионат мира проходит с 1999 года. Команда России три раза завоевывала золотые награды, также в активе россиян четыре серебряные и три бронзовые медали. Самой титулованной командой турнира является сборная США (10 побед).

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