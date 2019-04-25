Сборная России разгромила белорусов и вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею

Шайбы забросили Илья Николаев (17-я минута), Арсений Грицюк (20), Данил Гущин (24), Родион Амиров (25), Егор Чинахов (39) и Егор Спиридонов (57). Впервые на турнире сборная России смогла не пропустить, ворота россиян защищал Ярослав Аскаров.

В полуфинале россияне 27 апреля сыграют со сборной США, которая в своем четвертьфинальном поединке разгромила финнов со счетом 6:0. Сборная России встречалась с американцами на групповом этапе турнира, тогда российские хоккеисты уступили со счетом 3:6.