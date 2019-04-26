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09:21 (мск), источник: ТАСС

Овечкин подтвердил свое участие на чемпионате мира по хоккею в составе сборной России

ТАСС, 26 апреля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин подтвердил свой приезд в расположение сборной России для участия на чемпионате мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Также вызов в национальную команду приняли напарники Овечкина по «Вашингтону» — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Кроме этого, подтвердили свое участие на мировом первенстве нападающий «Флориды» Евгений Дадонов и защитник «Торонто» Никита Зайцев.

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Капитан «Вашингтона» в текущем сезоне набрал 89 (51 шайба + 38 передач) очков. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб. В истории НХЛ Овечкин уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. В плей-офф в активе 33-летнего хоккеиста 9 (4+5) очков.

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Кузнецов, защищающий цвета «Вашингтона» с 2013 года, в прошедшем регулярном чемпионате набрал 72 (21+51) балла за результативность. В розыгрыше Кубка Стэнли форвард записал себе в актив 6 (1+5) очков. Орлов же в регулярном первенстве набрал 29 (3+26) баллов, а в плей-офф — 4 (0+4).

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету Дадонова 70 (28+42) очков в 82 матчах, что стало его лучшим результатом за время карьеры в лиге. Зайцев, по словам агента Дэна Мильштейна, присоединится к сборной России 5 мая после прохождения курса лечения. Защитник провел в сезоне-2018/19 в составе «Торонто» 88 матчей (81 в регулярном чемпионате, 7 — в плей-офф) и набрал 14 очков (3+11).

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Норвегии (10 мая), Австрии (12 мая), Чехии (13 мая), Италии (15 мая), Латвии (18 мая), Швейцарии (19 мая) и Швеции (21 мая).

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