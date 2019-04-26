За серебро их уничтожат: Овечкин и Малкин едут на чемпионат мира

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Братиславе с 10 по 26 мая, обещает преподнести немало сюрпризов отечественным болельщикам. Впервые за долгие годы на турнире, который совпадает по датам с финальными стадиями Кубка Стэнли, в составе сборной России может оказаться целая россыпь звезд.

Первый раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оказался богат на сенсационные вылеты фаворитов, что привело к тому, что многие российские игроки топового уровня освободились уже в апреле — задолго до ЧМ.

Теперь им даже не придется вылетать на мировой форум в самый разгар турнира и уже по ходу вливаться в состав «Красной машины». Конечно, сами хоккеисты недовольны тем, что так рано завершили борьбу за Кубок Стэнли, но главному тренеру сборной Илье Воробьеву и его штабу это только на руку.

Читайте также Без Овечкина и других суперзвезд Россия проигрывает даже Латвии. За команду Ковальчука стыдно

Кто же из заокеанских звезд присоединится к команде в ближайшее время?

В первую очередь, это капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Нападающий уже подтвердил свое участие в чемпионате мира.

Его команда, которая является действующим обладателем Кубка Стэнли, неожиданно покинула плей-офф НХЛ уже после первого раунда, уступив «Каролине Харрикейнз» в упорной серии из семи матчей — 3−4.

Ови внес немалый вклад в успехи «Кэпс» в этом сезоне: он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ с 51 шайбой и набрал в целом 89 очков (51 гол и 38 результативных передач). Это позволило «Вашингтону» занять первое место в Столичном дивизионе и без проблем пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.

Однако затем начались серьезные проблемы — в том числе и лично у Овечкина. Александр Великий по-прежнему набирал очки и пытался помочь команде, но при этом совершенно не мог сдержать своих эмоций.

Особенно плохо дела пошли после драки в третьем матче серии с 19-летним россиянином Андреем Свечниковым, которого капитан «Кэпиталз» буквально отправил в нокаут.

В дальнейшем Овечкин применял рискованные силовые приемы, показывал оскорбительные жесты скамейке запасных соперника и однажды даже был удален до конца игры за саркастические аплодисменты судье после отмененного гола.

В конце концов Ови и «Вашингтон» не смогли выбраться из этой психологической ямы и покинули Кубок Стэнли.

Остается надеяться, что в составе сборной Александр возьмет себя в руки — тем более что он не выступал за «Красную машину» с 2016 года, и новые эмоции должны слегка приободрить опытного хоккеиста.

Читайте также Овечкин промахнулся. Кубок Стэнли лишился фаворитов и ведущих звезд

Напомним, Ови уже трижды побеждал на чемпионатах мира, причем делал это с разными тренерами: под руководством Вячеслава Быкова в 2008 году, Зинэтулы Билялетдинова — в 2012-м — и Олега Знарка — в 2014-м. Теперь у нападающего будет возможность занести себе в «копилку» четвертого тренера — Воробьева.

Также свое согласие приехать в стан сборной уже дали одноклубники Овечкина — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. Нет сомнений, что троица из «Вашингтона» (особенно связка Овечкина и Кузнецова) будет чувствовать себя комфортно и в составе «Красной машины» — главное, чтобы тренерский штаб грамотно ее встроил.

26-летний Кузнецов, кстати, временами выступает не хуже Овечкина — в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли он фактически затмил капитана команды, набирая очки в каждой игре.

В этом сезоне нападающий занес себе в актив 72 (21+51) результативных балла в регулярном чемпионате. Что касается Орлова, то он записал на свой счет 29 (3+26) очков — вполне неплохо для защитника.

Еще одним серьезным подкреплением для сборной станет приезд Евгения Малкина — нападающего «Питтсбург Пингвинз», чья команда вылетела в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 0−4.

В прошлом году нападающий отказался приезжать на чемпионат мира из-за травм, однако тогда он успел провести в плей-офф НХЛ 12 матчей до вылета, а в этом году — лишь четыре. Очевидно, что нападающий еще не утолил свой голод до побед и постарается завершить сезон на более мажорной ноте.

В твиттере сборной России уже официально объявили о вызове Малкина — а значит, игрок дал согласие.

Моральным подспорьем для сборной России может стать присутствие опытного ветерана Ильи Ковальчука.

Перед сезоном-2018/19 он вернулся в НХЛ и начал выступать за «Лос-Анджелес Кингз», но команда провалилась по всем фронтам, даже не попав в Кубок Стэнли.

Так что уже в конце апреля нападающий присоединился к тренировкам «Красной машины» и даже успел принять участие в товарищеских матчах.

Овечкин, Малкин и Ковальчук вместе не выступали за сборную на чемпионате мира с 2007 года, но с тех пор неоднократно вытаскивали команду по очереди. Что они втроем покажут в Братиславе (если, конечно, Ковальчука не отцепят от состава, поскольку он в этом сезоне пока не показал своей лучшей игры), узнаем совсем скоро.

Еще одним мощным подкреплением для сборной России из НХЛ станет десант из «Тампы-Бэй Лайтнинг» в составе нападающего Никиты Кучерова, вратаря Андрея Василевского и защитника Михаила Сергачева.

«Молнии» с отрывом в 21 очко победили в Восточной конференции, причем обеспечили себе первое место еще за 14 матчей до окончания «регулярки». Всего они одержали 62 победы, а российский лидер команды Кучеров набрал космические 128 очков (41 гол + 87 передач), побив «вечный» рекорд Александра Могильного по баллам за один сезон среди российских хоккеистов.

Это достижение держалось 26 лет (больше, чем живет Кучеров на свете), но молодой нападающий переписал историю НХЛ. Ожидалось, что «Тампа» будет как минимум биться в финале Кубка Стэнли, однако в первом же раунде команда неожиданно проиграла четыре матча подряд «Коламбус Блю Джекетс» и с треском вылетела из турнира.

Объяснить такую катастрофу логическими доводами не представляется возможным. Однако вполне можно представить, с какой мотивацией Кучеров, Василевский и Сергачев будут теперь разрывать в матчах за сборную.

Василевский, кстати, является одним из лучших голкиперов в НХЛ прямо сейчас и с огромной вероятностью займет место в воротах «Красной машины». С ним в рамке «Тампа» одержала 39 побед в этом сезоне — подобной статистики нет больше ни у одного вратаря.

Также свое участие в чемпионате мира подтвердили еще два известных энхаэловца — нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев.

И, конечно, к сборной присоединится еще и лучший бомбардир Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона Никита Гусев, который перед началом Кубка Стэнли перешел из петербургского СКА в «Вегас Голден Найтс», однако покинул с командой плей-офф после первого раунда.

В общем, состав у «Красной машины» собирается настолько серьезный, что даже серебро чемпионата мира будет считаться разочарованием. С такой командой можно брать и Олимпиаду.