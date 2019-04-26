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19:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть прогресс»: Скабелка — о первой победе в сборной Казахстана, Жайлауове, будущем Сен-Пьера и ЧМ

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка подвел итоги товарищеской игры против Южной Кореи и рассказал о трудностях в выборе итоговой заявки для домашнего чемпионата мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра на «Барыс-Арене» завершилась со счетом 3:0. Днем ранее сборная уступила Беларуси по буллитам — 4:5.

Прошедшие матчи стали для Скабелки первыми в сборной Казахстана, а его официальный дебют случится уже на ЧМ.

— Эти матчи нужны для того, чтобы вернуться в игровой ритм и набрать тонус. Сегодня и движение было другое, и сыграли слаженнее. Так что есть прогресс. Отличия от работы в «Барысе» есть, но, можно сказать, мы весь сезон шли к этому турниру, потому что 70 процентов игроков — в сборной, — говорит Скабелка.

— Талгат Жайлауов был ассистентом капитана в этих играх. Можно сказать, что забронировал себе место на ЧМ?

— Я думаю, что сейчас не буду озвучивать тех, кто войдет в состав. Непростой предстоит нам вечер, потому что будем определять тех, кого включим в итоговую заявку. Достойны все, кто на сборе, но придется выбирать 20.

— Дали сегодня сыграть чемпиону ВХЛ Леониду Метальникову из «Сарыарки». Насколько он готов?

— Мы знали, кого ждем. Мастер!

— Завтра увидим окончательный состав?

— Думаю, да. Завтра на собрании озвучим ребятам, кто останется, кто — поедет домой.

— Мартен Сен-Пьер приехал на ЧМ без контракта с клубом. Обычно игроки в таких ситуациях не рискуют. Говорит ли это о том, что он интересен «Барысу»?

— Давайте сыграем чемпионат мира.

Напомним, что Казахстан, Беларусь и Южная Корея примут участие в чемпионате мира в первом дивизионе, который пройдет с 29 апреля по 5 мая на «Барыс Арене». За две путевки в элиту вместе с этими командами также поборются Словения, Венгрия и Литва.

Сборная Казахстана начнет домашний ЧМ с матча против Словении, который пройдет 29 апреля и стартует в 20:00.

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