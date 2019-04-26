Коробов не сыграет на чемпионате мира

«Актуальное состояние здоровья Дмитрия не позволяет ему выступить на важном турнире в полную силу. Сегодня вечером Коробов вернется в Беларусь», — говорится в сообщении ФХБ.

Таким образом список из 28 прибывших в Нур-Султан игроков нашей сборной сократится на единицу. А до окончания недели — еще на четыре.