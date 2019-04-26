Коробов не сыграет на чемпионате мира
30-летний защитник Дмитрий Коробов не поможет сборной Беларуси на чемпионате мира в
30-летний защитник Дмитрий Коробов не поможет сборной Беларуси на чемпионате мира в
«Актуальное состояние здоровья Дмитрия не позволяет ему выступить на важном турнире в полную силу. Сегодня вечером Коробов вернется в Беларусь», — говорится в сообщении ФХБ.
Таким образом список из 28 прибывших в
Учитывая, что формула «20 (полевых) + 2 (вратаря)» на чемпионатах мира в дивизионе 1 допускает перезаявку одного голкипера, почти наверняка все представители трио Мильчаков — Трус — Осипков останутся в Казахстане до финиша турнира. А значит штабу Андрея Сидоренко в ближайшее время надлежит определить четверку «лишних» полевых.