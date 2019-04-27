Таварес и Стоун сыграют за сборную Канады на ЧМ-2019

28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона набрал 88 очков — 47 голов и 41 результативная передача при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов и «-5».
26-летний Стоун в ходе сезона сменил «Оттаву Сенаторз» на «Вегас». В регулярном чемпионате нападающий провёл 77 матчей, набрав в них 73 (33+40) балла при показателе полезности «+4» и пяти минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф Стоун забил шесть голов.
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.