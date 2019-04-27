Мюррей сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019

Источник: AP 2019

24-летний вратарь в 50 матчах регулярного сезона одержал 29 побед и оформил 4 шат-аута. В среднем за встречу он пропускал 2,69 шайбы, отражая 91,9% бросков. В плей-офф в среднем за игру пропускал 3,01 шайбы, отражая 90,6% бросков. Напомним, «пингвины» в четырёх матчах уступили «Нью-Йорк Айлендерс».

Мюррей является обладателем Кубка Стэнли. На взрослом уровне он не выступал за сборную Канады. На юниорском чемпионате мира в 2012 году Мэтт стал обладателем бронзовой медали. На Кубке мира — 2016 вратарь представлял сборную Северной Америки, в игре с Россией он сломал руку.