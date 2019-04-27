Мюррей сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сыграет за сборную Канады на чемпионате мира в Словакии, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сыграет за сборную Канады на чемпионате мира в Словакии, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
24-летний вратарь в 50 матчах регулярного сезона одержал 29 побед и оформил 4
Мюррей является обладателем Кубка Стэнли. На взрослом уровне он не выступал за сборную Канады. На юниорском чемпионате мира в 2012 году Мэтт стал обладателем бронзовой медали. На Кубке мира — 2016 вратарь представлял сборную Северной Америки, в игре с Россией он сломал руку.
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.