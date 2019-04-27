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09:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мюррей сыграет за сборную Канады на ЧМ-2019

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей сыграет за сборную Канады на чемпионате мира в Словакии, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.

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Источник: AP 2019

24-летний вратарь в 50 матчах регулярного сезона одержал 29 побед и оформил 4 шат-аута. В среднем за встречу он пропускал 2,69 шайбы, отражая 91,9% бросков. В плей-офф в среднем за игру пропускал 3,01 шайбы, отражая 90,6% бросков. Напомним, «пингвины» в четырёх матчах уступили «Нью-Йорк Айлендерс».

Мюррей является обладателем Кубка Стэнли. На взрослом уровне он не выступал за сборную Канады. На юниорском чемпионате мира в 2012 году Мэтт стал обладателем бронзовой медали. На Кубке мира — 2016 вратарь представлял сборную Северной Америки, в игре с Россией он сломал руку.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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