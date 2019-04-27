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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк: Малкин не должен играть в звене с Овечкиным

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что нападающим Александру Овечкину и Евгению Малкину не стоит играть в одном звене в национальной сборной на предстоящем чемпионате мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Может быть, Малкин не должен играть в звене с Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи — и забили по одному голу. Это неправильно. И их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьет. Знает его сильные стороны», — приводит его слова «Матч ТВ».

«Важно, как тренер достучится до наших звездочек. Как сами звезды проникнутся, зачем они приехали в сборную, как важно выиграть чемпионат мира. И важно, как правильно распределить звенья, чтобы каждое было хорошо укомплектовано. Без дисбаланса», — добавил Третьяк.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России сыграет в группе B, где ее соперниками будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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