Третьяк: Малкин не должен играть в звене с Овечкиным

Источник: Спорт РИА Новости

«Может быть, Малкин не должен играть в звене с Овечкиным. Они выступали вместе в Сочи — и забили по одному голу. Это неправильно. И их надо развести. Потому что Евгений Кузнецов замечательно с Овечкиным играет и знает его фирменную точку, откуда Саша бьет. Знает его сильные стороны», — приводит его слова «Матч ТВ».

«Важно, как тренер достучится до наших звездочек. Как сами звезды проникнутся, зачем они приехали в сборную, как важно выиграть чемпионат мира. И важно, как правильно распределить звенья, чтобы каждое было хорошо укомплектовано. Без дисбаланса», — добавил Третьяк.